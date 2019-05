Od 28. mája budú v obehu nové 100- a 200-eurové bankovky

Predchádzali tomu mnohé opatrenia.

Bratislava 27. mája (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) spolu s ostatnými centrálnymi bankami eurozóny začne od utorka 28. mája 2019 vydávať do obehu posledné dve nominálne hodnoty zo série Európa, a to 100- a 200-eurové bankovky.



Ako povedal v pondelok v Bratislave na stretnutí s médiami Andrej Slížik, riaditeľ odboru riadenia peňažnej hotovosti NBS, uvedeniu do obehu predchádzali mnohé opatrenia smerujúce na podporu všetkých zainteresovaných strán s cieľom včasnej informovanosti, zabezpečiť prístup k novým bankovkám a podporiť adaptáciu strojov a zariadení v čo najväčšej miere.



NBS školila zástupcov polície, bánk, finančných inštitúcií a ďalších organizácií, ktorí budú ďalej poskytovať odborné školenia o nových bankovkách na celom Slovensku.



Ako Slížik zdôraznil, bankovky 100 a 200 eur prvej série nie je potrebné vymieňať v bankách, sú aj naďalej platné zákonné platidlo a ich výmena podobne ako predchádzajúcich nominálnych hodnôt prebehne postupne v rámci normálneho peňažného cyklu. NBS bude spolu s novými bankovkami vydávať do obehu aj zostávajúce zásoby 100- a 200-eurových bankoviek prvej série, a to až do vyčerpania ich zásob.



Uvedené bankovky sú najvyššie nominálne hodnoty série Európa a 500-eurová bankovka v tejto sérii vydaná nebude. Doteraz vydané 500-eurové bankovky aj naďalej zostávajú zákonným platidlom a môžu sa používať v peňažnom obehu. NBS a ani ostatné centrálne banky Eurosystému ich však už do obehu nevydávajú. Celkovo pre potreby emisie bolo vytlačených 2,3 miliardy kusov 100-eurových a 0,7 miliardy nových 200-eurových bankoviek.



Nové bankovky majú vynovený vzhľad, zdokonalené ochranné prvky a zjednotenú výšku na výšku 50-eurovej bankovky.



Ľudia si pravosť bankoviek môžu overiť, a to hmatom, pohľadom a naklonením. Vyznačujú sa vyspelými bezpečnostnými prvkami, okrem iného satelitným hologramom, hologramom s portrétom mytologickej Európy, vystupujúcou tlačou a mnohým ďalším. Ako zdôraznili predstavitelia banky, ich pravosť sa dá bezpečne skontrolovať v priebehu niekoľkých sekúnd.