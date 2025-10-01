< sekcia Ekonomika
Od 6. októbra dôjde k trom zmenám cestovného poriadku ZSSK
Rýchliky z Banskej Bystrice budú mať o pár minút upravený príchod a odchod z Bratislavy a medzištátne vlaky do Mukačeva budú mať upravený odchod z Čiernej nad Tisou.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Od pondelka 6. októbra dôjde k trom zmenám cestovného poriadku. Rýchliky z Banskej Bystrice budú mať o pár minút upravený príchod a odchod z Bratislavy a medzištátne vlaky do Mukačeva budú mať upravený odchod z Čiernej nad Tisou. Zároveň vlaky Railjet xpress budú premávať iba v úseku Bratislava - Ötztal a späť, pričom ďalej budú cestujúcich prepravovať autobusy až do Sargansu, kde môžu prestúpiť na pravidelné vlaky dopravcu SBB do Zürichu. Informovala o tom v stredu Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).
„Niektoré vlaky R 118xx URPÍN linky Banská Bystrica - Bratislava budú mať zmenené časy príchodov a odchodov na bratislavskú hlavnú stanicu. Vlaky budú z Bratislavy odchádzať o sedem minút skôr a prichádzať do Bratislavy o päť minút neskôr. Tieto zmeny súvisia s pokračujúcimi výlukovými prácami v stanici Bratislava hl. st., ktoré realizujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ako manažér železničnej infraštruktúry,“ priblížil národný dopravca.
Medzinárodné vlaky R 960 a R 962 linky Košice - Mukačevo budú mať upravený pravidelný odchod zo železničnej stanice Čierna nad Tisou smer Ukrajina. Zmena je nevyhnutná z dôvodu zabezpečenia časového priestoru na výkon hraničnej kontroly, vysvetlila ZSSK.
Vlaky Railjet xpress budú dočasne premávať iba v úseku Bratislava - Ötztal a späť podľa platného cestovného poriadku. Z Ötztalu budú cestujúcich ďalej prepravovať autobusy do Sargansu, kde môžu prestúpiť na pravidelné vlaky dopravcu SBB do Zürichu. Dôvodom je podľa ZSSK nepretržitá výluka na horskom priechode Arlberg v Rakúsku, kde bude približne na mesiac úplne zastavená vlaková doprava medzi stanicami Ötztal - Bludenz.
Národný dopravca odporúča cestujúcim, aby si svoju cestu naplánovali s dostatočným časovým predstihom a počítali s prestupmi na náhradné autobusy a vlaky SBB. Cestujúci si môžu taktiež pred cestou overiť aktuálne cestovné poriadky vo vyhľadávači na www.zssk.sk alebo v mobilnej aplikácii IDeme vlakom.
