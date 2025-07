Od augusta pribudnú ďalšie regionálne trate bez vlakvedúceho

Bratislava 24. júla (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) od 1. augusta rozšíri model samoobslužného výpravného systému (SVS) aj na ďalšie regionálne trate. Vlaky budú jazdiť bez vlakvedúceho, lístok tak nebude možné si zakúpiť vo vlaku, ale bude treba ho mať zakúpený vopred. ZSSK o tom informovala vo štvrtok.



„Dôvodom, prečo ZSSK pokračuje v zavádzaní tohto modelu, je aj nárast počtu moderných elektrických a motorových jednotiek, ktoré technicky umožňujú bezpečnú a efektívnu prevádzku vlakov bez prítomnosti vlakvedúceho a prispievajú k hospodárnosti,“ vysvetlil vlakový dopravca.



Výnimku majú cestujúci s nárokom na bezplatnú prepravu, ktorým od augusta postačí platný preukaz ZSSK na zľavu 100 % z cestovného, nebudú si tak musieť vyzdvihnúť nulový cestovný lístok. V diaľkových vlakoch naďalej ostane povinnosť mať cestovný lístok, aj keď s nulovou hodnotou.



Rozšírením SVS chce ZSSK zaviesť pravidlo, že do vlaku sa nastupuje s cestovným lístkom, nie bez neho. „Nejde o jednorazové opatrenie, ale o systematickú zmenu. Zavádzame ju preto, aby sme nastavili jasné pravidlá, ktoré budú platiť pre všetkých rovnako. Tak, ako to funguje v moderných dopravných systémoch. Aj na Slovensku musí byť cestovanie verejnou dopravou založené na dôvere, dátach a poriadku,“ priblížil generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.



Pri SVS vlak premáva bez vlakvedúceho a je obsluhovaný výlučne rušňovodičom. Tento model funguje na 19 tratiach, kde jazdí 537 vlakov, čo predstavuje približne 32 % regionálnej dopravy ZSSK. „Po nástupe do vlaku už nie je možná kúpa lístkov a ich kontrola prebieha náhodne. Dopravca má ambíciu SVS postupne zaviesť do všetkých regionálnych vlakov (Os, REX a Zr), kde to bude možné,“ priblížila ZSSK. Dopravca prízvukoval, že vlakvedúci ostanú všade tam, kde je to potrebné, najmä v zložitejších úsekoch, špecifických vozidlách či pri zložitejších prestupoch.



Od 1. augusta ZSSK zavedie nový režim pre osobné vlaky na tratiach Žilina - Púchov - Trenčín - Zlatovce, Skalité - Čadca - Žilina - Liptovský Hrádok, Prievidza - Horná Štubňa - Vrútky a v osobných a zrýchlených vlakoch na trati Zvolen os. st. - Banská Bystrica - Brezno mesto. Na týchto tratiach tak už nebude možné zakúpiť lístok vo vlaku, cestujúci si ho musí zabezpečiť vopred, či už nákupom v mobilnej aplikácii alebo v pokladnici. Kontroly budú vykonávať špecializovaní kontrolóri prepravy. V prípade cestovania bez platného cestovného lístka hrozí pokuta od 40 do 70 eur.