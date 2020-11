Od budúceho roka má byť jedna sadzba dane na benzín a jedna na naftu

Bratislava 4. novembra (TASR) - Daňové zvýhodnenie biopalív by malo byť možné na Slovensku od 1. januára 2021 uplatňovať len na pokročilé biopalivá v zmesi s pohonnými látkami. Tým, že nebudú dostupné v požadovanom objeme, Ministerstvo financií (MF) SR navrhuje stanoviť jednu sadzbu dane na motorový benzín a jednu sadzbu dane na motorovú naftu na úrovni terajšej zvýhodnenej sadzby dane a notifikované daňové zvýhodnenie neuplatňovať. Počíta s tým novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja z dielne MF SR, ktorú v stredu posunul parlament do druhého čítania.



Novelou zákona sa má zaviesť jedna sadza dane na motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 vo výške 514 eur/1000 litrov. V prípade motorovej nafty kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16 a 2710 20 19 má byť vo výške 368 eur/1000 litrov.



Navrhované sadzby spotrebnej dane na motorový benzín a na motorovú naftu sa budú uplatňovať bez ohľadu na objem biopaliva, ktoré je v nich primiešané a MF SR tiež navrhuje neuplatňovať notifikované daňové zvýhodnenie na biopalivá druhej generácie z dôvodu ich nedostatku na trhu.



Z dôvodu zjednotenia sadzieb benzínu dôjde podľa ministerstva od 1. januára budúceho roka k zanedbateľnému výpadku daňových príjmov štátu. Množstvo pohonných látok zdaňovaných vyššou sadzbou dane je podľa rezortu financií minimálne, v roku 2019 činilo 0,2 % z celkového objemu benzínu a 1,6 % z objemu nafty. "Priemer rokov 2017 až 2019 je na úrovni 0,2 % pri benzíne a 1,8 % pri nafte," vyčíslilo MF SR.



Návrh zákona tiež upravuje odber a použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja administratívne menej náročným spôsobom. Okrem toho ruší platné, ale neúčinné ustanovenia upravujúce povinnosť označovať pohonné látky identifikačnou látkou pred ich uvedením do daňového voľného obehu na daňovom území.



Novela zavádza povinnosť prepravovať niektoré minerálne oleje (nafta, benzín a LPG) na daňovom území v daňovom voľnom obehu v rámci podnikania na základe zjednodušeného elektronického administratívneho dokumentu vyhotoveného prostredníctvom elektronického systému.