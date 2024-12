Od budúceho roka sa odstráni administratíva pri zamestnávaní dohodárov

Bratislava 16. decembra (TASR) - Od budúceho roka dôjde na Slovensku k zmene pravidiel pre dohodárov na ich zamestnávanie. Cieľom je zjednodušenie celého procesu zamestnávania dohodárov a odstránenie administratívnej záťaže. Zmenu pravidiel zamestnávania dohodárov pripravujú aj v susednom Česku, uviedla Marie Pomykalová zo spoločnosti Bibby Financial Services.



Jedným z odvetví, ktoré mali pomerne veľa sezónnych pracovníkov, je gastro a cestovný ruch. Firmy majú problémy s nedostatkom pracovníkov už od pandémie. "Z odlevu pracovnej sily pre neistotu sa mnohé podniky doteraz nespamätali. Pracovníci z gastra a cestovného ruchu dávajú teraz prednosť stabilným zamestnaniam. Bez silnejšej podpory týchto sektorov zo strany vlády sa im len ťažko podarí obnoviť rast. Zvlášť v situácii, keď im zdraželi energie a náklady v súvislosti s vojnou na Ukrajine," spresnila Pomykalová.



Uľahčiť zamestnávanie ľudí v reštauráciách a ďalších sezóne zameraných gastroprevádzkach by mala od januára budúceho roka novela zákona o ochrane zdravia, ktorá zrušila povinnosť zamestnancov získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s potravinami. Po novom táto povinnosť prechádza na prevádzkovateľov, ktorí budú musieť zaistiť, aby aspoň jedna osoba v prevádzke bola kvalifikovaná. Tento krok by mal pomôcť obsadiť 5000 až 10.000 voľných pracovných miest v reštauráciách a hoteloch, najmä počas turistickej sezóny.



Ďalšou novinkou je od budúceho roka aj zvýšenie odpočítateľnej položky na dane a odvody, čím sa posilní atraktivita sezónnych pracovných miest. Zároveň je to dôležitý krok pre návrat kvalifikovaných pracovníkov do oblasti gastra a cestovného ruchu.



O odstránení administratívnej byrokracie rovnako v súčasnosti rokujú poslanci v Českej republike. Pomykalová ozrejmila, že česká vláda sa so zamestnávateľmi zatiaľ dohodla na zrušení zastropovania dohôd a odvodov z nich. Jednou z najvýraznejších zmien však v českom zákonníku práce budú nové pravidlá pre skúšobnú lehotu, ktorá sa predĺži u bežných zamestnancov z troch na štyri mesiace a u pracovníkov na vedúcich pozíciách až na osem mesiacov.



Ďalšou zmenou je skrátenie výpovednej lehoty na jeden mesiac v prípade závažného pochybenia zo strany zamestnanca alebo pri nesplnení požiadaviek. Toto opatrenie je zamerané najmä na sezónne firmy zo stavebníctva, pohostinstva alebo cestovného ruchu. Tieto novinky však podľa Pomykalovej kritizujú české odbory, pretože namiesto narovnania vzťahov prinášajú oslabenie práv zamestnancov. Odbory sa preto budú snažiť presadiť úpravy týkajúce sa predĺženia skúšobnej lehoty alebo skrátenia výpovednej lehoty.