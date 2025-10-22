< sekcia Ekonomika
Od budúceho roka sa opäť rozšíria právomoci posudkových lekárov SP
Ošetrujúci lekári budú potrebovať súhlas tých posudkových na vystavenie novej PN krátko po ukončení tej predchádzajúcej.
Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Od budúceho roka sa pri posudzovaní práceneschopnosti (PN) opäť rozšíria právomoci posudkových lekárov Sociálnej poisťovne (SP). Ošetrujúci lekári budú potrebovať súhlas tých posudkových na vystavenie novej PN krátko po ukončení tej predchádzajúcej. Táto zmena súvisí s novelou zákona o sociálnom poistení, ktorú schválili poslanci Národnej rady (NR) SR v rámci tretieho konsolidačného balíka. Informoval o tom hovorca SP Martin Kontúr.
„Ak bude chcieť ošetrujúci lekár vystaviť novú PN v období siedmich pracovných dní po tom, ako ju pri predchádzajúcej PN ukončil posudkový lekár, bude na to potrebovať súhlas posudkového lekára,“ spresnila poisťovňa.
Od začiatku tohto roka môžu posudkoví lekári SP ukončiť dočasnú pracovnú neschopnosť, ktorú vystavil ošetrujúci lekár, a jej trvanie už nemá lekársku opodstatnenosť. Táto zmena priniesla podľa poisťovne úspory na výdavkoch na nemocenské dávky, avšak zaznamenaných bolo aj niekoľko prípadov obchádzania nastavených pravidiel. Preto by mala novela zákona od januára 2026 riešiť aj takéto situácie, a to rozšírením kompetencie posudkových lekárov.
„Cieľom úpravy je zabrániť praxi, keď sa bez zjavnej zmeny zdravotného stavu krátko po ukončení PN vystavuje nová PN, čím dochádza k faktickému obchádzaniu rozhodnutia posudkového lekára. Nová právna úprava zvýši kontrolu nad uznávaním nových PN a prispeje k obmedzeniu nadmerného čerpania nemocenských dávok,“ priblížila SP.
Od januára do konca septembra 2025 ukončili posudkoví lekári 2224 prípadov, ktoré sa týkali neodôvodnených PN. V tomto období bolo zároveň vystavených 9490 PN do siedmich dní od skončenia tých predchádzajúcich. Vlani bolo takýchto PN viac, teda celkovo 14.870.
„Ak bude chcieť ošetrujúci lekár vystaviť novú PN v období siedmich pracovných dní po tom, ako ju pri predchádzajúcej PN ukončil posudkový lekár, bude na to potrebovať súhlas posudkového lekára,“ spresnila poisťovňa.
Od začiatku tohto roka môžu posudkoví lekári SP ukončiť dočasnú pracovnú neschopnosť, ktorú vystavil ošetrujúci lekár, a jej trvanie už nemá lekársku opodstatnenosť. Táto zmena priniesla podľa poisťovne úspory na výdavkoch na nemocenské dávky, avšak zaznamenaných bolo aj niekoľko prípadov obchádzania nastavených pravidiel. Preto by mala novela zákona od januára 2026 riešiť aj takéto situácie, a to rozšírením kompetencie posudkových lekárov.
„Cieľom úpravy je zabrániť praxi, keď sa bez zjavnej zmeny zdravotného stavu krátko po ukončení PN vystavuje nová PN, čím dochádza k faktickému obchádzaniu rozhodnutia posudkového lekára. Nová právna úprava zvýši kontrolu nad uznávaním nových PN a prispeje k obmedzeniu nadmerného čerpania nemocenských dávok,“ priblížila SP.
Od januára do konca septembra 2025 ukončili posudkoví lekári 2224 prípadov, ktoré sa týkali neodôvodnených PN. V tomto období bolo zároveň vystavených 9490 PN do siedmich dní od skončenia tých predchádzajúcich. Vlani bolo takýchto PN viac, teda celkovo 14.870.