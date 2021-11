Od červených okresov bude väčšina obchodov otvorená iba v režime OP

Bratislava 19. novembra (TASR) – V bordových a čiernych okresoch musia mať prevádzky a služby, okrem základných prevádzok, ktoré sú vymenované vo vyhláške, obmedzené otváracie či prevádzkové hodiny od 5.00 do 22.00 h. V prípade červených až čiernych okresov môžu mať takéto prevádzky otvorené len pre očkovaných a tých, čo prekonali ochorenie COVID-19 v posledných 180 dňoch (režim OP). Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) k činnosti prevádzok, ktorá nadobudne účinnosť v pondelok 22. novembra.



V červených, bordových a čiernych okresoch môže byť v prevádzkach iba jeden zákazník na 15 štvorcových metrov (m2) plochy a v esenciálnych v obchodoch s potravinami, drogériou či na čerpacích staniciach je povolený jeden zákazník na 25 m2 predajnej plochy. Obmedzenia zasiahnu aj obchodné domy. Tie môžu byť v červených, bordových a čiernych okresoch otvorené iba v režime OP, vyhláška ÚVZ zároveň nariaďuje zatvorenie sedacích sekcií, a tiež detských kútikov.



Taxislužby môžu v červených aj bordových okresoch prevážať maximálne dve osoby v jednom rade vrátane vodiča, v bordových však musia mať pasažieri aj vodič namiesto rúška nasadený respirátor. V čiernych okresoch sa môžu v taxíku prevážať najviac dvaja klienti, a to na zadných sedadlách. Rovnako je povinný respirátor, pravidelné vetranie a dezinfekcia po každom zákazníkovi.