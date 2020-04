Od energetikov sú závislé nemocnice i obchody, majú i krízový scenár

Žilina/B. Bystrica 8. apríla (TASR) - Stredoslovenskí energetici chcú udržať funkčnú sústavu za každú cenu. Na dispečing sťahujú postele, elektrikári sa šplhajú na stožiare v rúškach a robia všetko pre to, aby nedošlo k zlyhaniu distribučnej siete, čo by mohlo mať fatálne následky. Elektrinu totiž potrebujú nielen pľúcne ventilátory, ale celé nemocnice, obchodné reťazce, bezpečnostné zložky i čerpacie stanice a vodárne. TASR o tom v stredu informoval Miroslav Gejdoš, hovorca spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD), s tým, že SSD stáli mimoriadne opatrenia doteraz do 300.000 eur a náklady ešte porastú.



Ako Gejdoš zdôraznil, SSD sa pripravuje aj na krízový scenár, keď môže byť potrebné úplne uzavrieť dispečingy pred vonkajším svetom a operátori budú musieť zostať v karanténe na pracovisku. "Vieme im zabezpečiť zásobovanie potravín a ďalších potrebných vecí. Z našich rekreačných zariadení sme doviezli postele či chladničky a zabezpečili výbavu na to, aby tam mohli v prípade núdze stráviť nevyhnutný čas v absolútnej izolácii a ďalej riadiť sústavu," priblížil Ľubomír Kollárik, predseda krízového štábu SSD.



Podľa neho len málokto si uvedomuje, že aj títo ľudia sú kľúčoví na chod štátu a spoločnosti. V súčasnej situácii sú nenahraditeľní. Časť dispečerov pracuje v Žiline a ďalší v záložnom dispečingu na inom mieste.



"Snažíme sa ich čo najviac izolovať. Nesmú používať verejnú dopravu, pracovisko si pravidelne dezinfikujú, dostali germicídne žiariče na čistenie vzduchu a bežné ochranné prostriedky. Pristúpili sme k stavebným úpravám priestorov, aby sme ich maximálne ochránili," vysvetlil Kollárik.



Ovládanie elektrickej siete na strednom Slovensku prebieha z centrálneho dispečingu v Žiline. Tím odborníkov sa strieda v nepretržitej službe. Od ich práce a rýchlych rozhodnutí závisí, či bude dodávka elektriny plynulá a bezpečná.



"V SSD už od začiatku mimoriadnej situácie spôsobenej novým koronavírusom pravidelne zasadá krízový štáb. Prijal množstvo opatrení, ktorými sa snaží zabezpečiť komfortnú dodávku elektriny pre všetkých odberateľov tak, aby nebolo ohrozené ich zdravie a ani zdravie zamestnancov. Spoločnosť to doposiaľ stálo takmer 300.000 eur," zdôraznil Gejdoš.



"Utlmili sme všetky plánované práce, či už investičné alebo údržbové, pri ktorých by bolo nevyhnutné vypínať elektrinu pre väčší počet odberných miest a na dlhší čas. Poruchy odstraňujeme v štandardnom režime za prísnych bezpečnostných opatrení. V naliehavých prípadoch, ak je ohrozená prevádzka alebo bezpečnosť, vypíname vedenia v nutnom rozsahu a v čase potrebnom na vyriešenie problému. Našich pracovníkov sme vybavili potrebnými ochrannými prostriedkami a rozdelili do menších skupín s cieľom obmedziť ich osobný kontakt na minimum," konštatoval Radomír Rajčáni, riaditeľ divízie prevádzky a údržby SSD.



Západoslovenská distribučná zabezpečí plynulú distribúciu elektriny aj počas veľkonočných opatrení

Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD) je pripravená na to, aby aj v čase mimoriadnych veľkonočných opatrení zaistila udržateľný prevádzkový režim. Technickí pracovníci dostali od zamestnávateľa potvrdenie o tom, že práce vykonávajú v rámci celého distribučného územia spoločnosti. Sú tak pripravení poskytnúť istotu bezpečnej a neprerušovanej dodávky elektriny. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Michaela Dobošová.



Priblížila, že rovnako je zabezpečené aj dispečerské riadenie, keďže dispečeri zodpovedajú za chod distribučnej sústavy, teda riadia jej prevádzku. ZSD má štandardne dve riadiace centrá s nepretržitou prevádzkou, ktoré sa nachádzajú v Bratislave a Nitre, teraz k nim pribudlo tretie v Trnave. Pracovníci dispečingu sú zároveň izolovaní od ostatných pracovníkov, aby bola zabezpečená ich ochrana pred nákazou v maximálnej možnej miere. Pripravujú sa aj na situáciu, keď by sa opatrenia ešte sprísnili a boli by nútení zostávať na pracovisku nepretržite aj dlhšiu dobu.



Ako dodala hovorkyňa, spoločnosť už niekoľko týždňov vykonáva výlučne práce, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie nepretržitej dodávky elektrickej energie. Plánované odstávky, o ktorých boli občania vopred informovaní, sa až do odvolania rušia, s výnimkou prác na odstránenie havarijného stavu. Ak zákazník dostal informáciu o odstávke a chce si preveriť, či bude naozaj realizovaná, môže si podľa nej aktuálny stav overiť dva až tri dni pred termínom avizovanej odstávky vo vyhľadávači na webovej stránke spoločnosti.



V spoločnosti súčasne každodenne zasadá krízový štáb, ktorý monitoruje situáciu. ZSD spolupracuje aj s políciou na umožnení plynulej dopravy pracovníkov na miesta výkonu práce. Pracovníci v teréne musia byť podľa predsedu predstavenstva ZSD Tomáša Tureka pripravení zasiahnuť za každých okolností. "Aj napriek zložitej situácii, v ktorej sa nachádzame, sa našim technikom darí zabezpečovať plynulú distribúciu elektrickej energie a prípadné poruchy sú odstraňované bez zdržania. Sme v súčasnosti pripravení na to, aby sme aj v prípade zhoršenia situácie a vyhlásenia krízového stavu zaistili udržateľný prevádzkový režim a nepretržitú dodávku elektrickej energie. Pre prípad krízového vývoja sú pripravené redundantné pracoviská, záložné tímy a prostriedky, " poznamenal Turek.