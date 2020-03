Od februára sa zmenili podmienky podnikania v realitnom biznise

Bratislava 10. marca (TASR) - Od 1. februára tohto roka platia nové podmienky pre získanie živnostenského oprávnenia v realitnej činnosti. Ide o viazanú činnosť, pri ktorej sa vyžaduje, okrem všeobecných podmienok prevádzkovania, preukázanie odbornej spôsobilosti. Upozorňuje na to poradenská skupina HMG Advisory Group.



Do konca januára tohto roka platilo, že odborná spôsobilosť sa pri živnosti na sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti preukazovala dvojakým spôsobom, závislým od stupňa dosiahnutého vzdelania.



Od februára sa zmenili podmienky pre osoby so stredoškolským vzdelaním s maturitou, ktoré chcú podnikať v tejto oblasti. Odbornú spôsobilosť budú preukazovať nielen maturitným vysvedčením a dokladom o praxi v odbore, ale aj úplne novou podmienkou, a to osvedčením o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu vydaným vzdelávacou inštitúciou akreditovanou ministerstvom školstva.



Poradenská spoločnosť HMG Advisory Group uviedla, že nie je známe z dôvodovej správy k novele zákona, prečo došlo k zmene podmienok pre získanie oprávnenia. "Z dostupných zdrojov sa dozvedáme, že iniciatíva vzišla primárne od niektorých združení realitných profesionálov, ktorí bojujú za profesionalizáciu realitného podnikania a ktorí dlhodobo poukazovali na to, že doterajšia podmienka päťročnej praxe v odbore sa obchádzala 'vybavovaním si' potvrdení od spriaznených realitných kancelárií," uviedla poradenská spoločnosť s tým, že nateraz je však otázne, kto bude akreditované programy poskytovať.