Od februára zabezpečuje Vranov nad Topľou parkovanie vo vlastnej réžii

Vranov nad Topľou 1. februára (TASR) - Od soboty zabezpečuje parkovanie na území mesta aj v zóne plateného parkovania mesto Vranov nad Topľou vo vlastnej réžii. Vyplýva to z dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) mesta o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Radnica o tom informuje na svojej webstránke.



Na zabezpečovanie činností spojených s parkovaním v zóne plateného parkovania bude na mestskom úrade vyčlenený príslušný pracovník s pracoviskom na prvom poschodí zadného traktu mestského úradu. "Občanov bude informovať o systéme plateného parkovania v meste, bude vydávať parkovacie karty a riešiť prípadné problémy a požiadavky občanov súvisiace s plateným parkovaním," uvádza radnica.



Okrem spomenutej zmeny bude platené parkovanie pokračovať v podobnom režime ako doteraz. Podľa radnice zatiaľ ostávajú v prevádzke tie isté platené parkoviská s parkovným jedno euro na hodinu pri priamej platbe, respektíve 1,20 eura za hodinu pri platbe formou SMS. Týka sa to parkovania v čase od 7.30 do 17.00 h. Mimo tohto času, rovnako cez víkendy a sviatky, je parkovanie bezplatné.



Občania - majitelia vozidiel si od 17. februára budú môcť zakúpiť ročnú parkovaciu kartu za 400 eur a obyvatelia mesta za 250 eur. Vyhradzovacia parkovacia karta, ktorá je určená pre konkrétne parkovacie miesto v zóne plateného parkovania, stojí 800 eur na rok. Netýka sa to parkovania pri bytových domoch v rámci sídlisk. Majitelia motorových vozidiel, ktorí sú starší ako 70 rokov, respektíve držitelia minimálne zlatej Janského plakety, si môžu zakúpiť ročnú zvýhodnenú parkovaciu kartu za jedno euro.



Ako dopĺňa mesto, parkovacie karty doteraz vydané spoločnosťou EEI ostávajú v platnosti až do dátumu, ktorý je uvedený na karte.



Zároveň uvádza, že počty parkovísk v zóne plateného parkovania v roku 2025 bude rozširovať na základe dopravného projektu schváleného okresným dopravným inšpektorátom Policajného zboru SR v zmysle platného VZN.