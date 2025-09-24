< sekcia Ekonomika
Od januára 2026 bude pre zamestnancov - trénerov platiť odvodová úľava
Od januára budúceho roka bude platiť pre zamestnancov - trénerov odvodová úľava v sume 300 eur mesačne.
Autor TASR
Bratislava 24. septembra (TASR) - Od januára budúceho roka bude platiť pre zamestnancov - trénerov odvodová úľava v sume 300 eur mesačne. Dôležité je, aby ich zamestnávatelia v období od 1. novembra do 31. decembra 2025 nahlásili do registra Sociálnej poisťovne (SP) prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzických osôb - zmena. V stredu o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.
Táto zmena súvisí s novelou zákona o sociálnom poistení, ktorá začne platiť od januára 2026. Uplatniť si odvodovú odpočítateľnú položku z príjmu môžu zamestnanci, teda tréneri na základe pracovnej zmluvy, dohody či zmluvy o výkone činnosti športového odborníka, a to samostatne na každý právny vzťah. Túto úľavu si nemusia osobitne uplatniť či nahlásiť u zamestnávateľa, platí automaticky aj v prípade, ak má zamestnanec viac právnych vzťahov súčasne.
„Zamestnanec v právnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce nemôže byť zamestnancom - trénerom. To znamená, že ak má zamestnanec uplatnenú odvodovú odpočítateľnú položku pri sezónnej práci, tak si nemôže uplatňovať odvodovú odpočítateľnú položku trénera,“ uviedla SP.
Vymeriavací základ zamestnanca, teda trénera sa od januára budúceho roka znižuje o odvodovú odpočítateľnú položku o 300 eur. V prípade, že je jeho vymeriavací základ za kalendárny mesiac nižší ako 300 eur, tak odvodová odpočítateľná položka je v sume tohto základu. Ak povinné poistenie zamestnanca trvalo iba časť kalendárneho mesiaca, tak vymeriavací základ sa znižuje o odvodovú odpočítateľnú položku v sume 300 eur. Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie úrazového a garančného poistenia sa o odvodovú odpočítateľnú položku neznižuje, rovnako ako v súčasnosti v prípade tejto položky pre dohodárov, teda dôchodcov a študentov, čo je 200 eur, a pri sezónnej práci.
„Už od 1. novembra 2025 bude môcť zamestnávateľ pri prihlásení zamestnanca na Registračný list fyzických osôb - prihláška/zmena uviesť príznak, že ide o zamestnanca - trénera. Od 1. januára 2026 to už bude povinný údaj. Rovnako aj na mesačnom výkaze poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (obdobie od 01/2026 a neskôr) a na výkaze poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (riadok prílohy 01/2026 a neskôr) bude pri zamestnancovi (okrem dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce) zamestnávateľ uvádzať príznak pre zamestnanca - trénera, čím jednoznačne potvrdí situáciu na uplatnenie výnimky odvodovej odpočítateľnej položky,“ dodala poisťovňa.
