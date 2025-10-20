< sekcia Ekonomika
Od januára 2026 by sa mali zvýšiť sumy kompenzačného príspevku baníkom
Osoby, ktoré pracovali najmenej tri alebo šesť rokov v baníctve, by mohli dostať 270,4 eura mesačne, čo je zvýšenie oproti aktuálnemu roku o 9,6 eura.
Bratislava 20. októbra (TASR) - Od januára budúceho roka by sa mali zvýšiť sumy kompenzačného príspevku baníkom, a to koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima k 1. júlu 2025. Vyplýva to z návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR o úprave súm a koeficientov kompenzačného príspevku baníkom, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Osoby, ktoré pracovali najmenej tri alebo šesť rokov v baníctve, by mohli dostať 270,4 eura mesačne, čo je zvýšenie oproti aktuálnemu roku o 9,6 eura. Tí, ktorí boli zamestnaní v baníctve najmenej desať či 15 rokov, by mohli mať nárok na 473,1 eura mesačne. Rovnako sa upravia aj koeficienty, podľa ktorých sa vypočítava zvýšenie sumy kompenzačného príspevku baníkom. V prípade, že ľudia odpracovali viac ako tri roky v baníctve, by sa tento koeficient mal zvýšiť na 23,7 a pri baníkoch s viac ako desaťročnou praxou by to malo byť 31,5.
„Navrhovaná úprava súm a koeficientov kompenzačného príspevku baníkom si v roku 2026 vyžiada zvýšenie čerpania finančných prostriedkov na uvedené štátne sociálne dávky v sume 338.287 eur. Výdavky vyplývajúce z návrhu opatrenia v rokoch 2026 až 2028 budú zabezpečené v rámci limitov výdavkov kapitoly ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na príslušný rozpočtový rok,“ uviedol rezort práce v dôvodovej správe.
