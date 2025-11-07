< sekcia Ekonomika
Od januára 2026 sa ruší inštitút vylúčenia platenia poistného
Rovnako od januára budúceho roka nebude mať ani zamestnávateľ vylúčenú povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie za zamestnanca počas týchto období.
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Od januára budúceho roka sa ruší inštitút vylúčenia platenia poistného pre zamestnancov aj zamestnávateľov pri všetkých sociálnych situáciách. Poistné sa bude platiť v závislosti od dosiahnutých príjmov. Táto zmena súvisí s novelou zákona o sociálnom poistení, ktorá bola prijatá v rámci tretieho konsolidačného balíka. V piatok o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.
„Zamestnanci i zamestnávatelia budú platiť poistné na sociálne poistenie v závislosti od dosiahnutých príjmov, napríklad v období práceneschopnosti, poberania dávky materské či ošetrovné, ak im v tomto období zamestnávateľ zúčtuje odmenu, čiže dosiahnu príjem, ktorý je vymeriavacím základom na platenie poistného. Pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby sa nič nemení, naďalej budú mať vylúčenú povinnosť platiť poistné v čase trvania zákonom stanovených sociálnych udalostí,“ uviedla SP.
Poisťovňa spresnila, že pre zamestnanca sa ruší doteraz vylúčená povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie od jeho uznania za dočasne práceneschopného až do skončenia PN, najdlhšie však do uplynutia 52 týždňov jej trvania. Rovnako tiež v období poberania materskej dávky, respektíve jej nepoberania z dôvodu, že zamestnanec nesplnil podmienku získania najmenej 270 dní nemocenského poistenia. Táto povinnosť sa ruší aj pri potrebe osobného a celodenného ošetrovania odkázanej osoby na starostlivosť až do jej skončenia, najdlhšie do 14. dňa v prípade krátkodobého ošetrovného alebo pri dlhodobom najviac do 90. dňa starostlivosti. Ďalej sa to týka tiež nároku na výplatu rehabilitačného či rekvalifikačného a ospravedlnenia neprítomnosti zamestnanca v práci z dôvodu účasti na štrajku.
Rovnako od januára budúceho roka nebude mať ani zamestnávateľ vylúčenú povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie za zamestnanca počas týchto období. „Ak teda zamestnávateľ počas trvania týchto období zúčtuje zamestnancovi príjem zo závislej činnosti, ktorý je vymeriavacím základom, tak bude mať zamestnanec a aj zamestnávateľ povinnosť z tohto príjmu zaplatiť poistné na sociálne poistenie. Zamestnávateľ pri vykazovaní uvedie túto sumu vymeriavacieho základu pre jednotlivé druhy sociálneho poistenia a uvedené obdobia už zahrnie do počtu dní, za ktoré sa platí poistné,“ upresnila SP.
