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Od januára 2027 sa zmení financovanie opatrovateľských služieb
Súčasťou nového modelu bude aj povinnosť poskytovateľov predkladať návrh rozpočtu prostredníctvom informačného systému.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Nový príspevok na pomoc pri odkázanosti, ktorý začne platiť od januára 2027, má podporiť zotrvanie ľudí v domácom prostredí a rozvoj komunitných sociálnych služieb. Zmena sa dotkne najmä opatrovateľských služieb, ambulantných zariadení a ľudí, ktorí v súčasnosti poberajú príspevok na opatrovanie. Na diskusii s poskytovateľmi sociálnych služieb to uviedla riaditeľka odboru sociálnych služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Mária Machajdíková.
„Model nastavujeme tak, aby vytváral podmienky na zotrvanie ľudí v domácom prostredí, a aby pomohol rozvíjať služby na komunitnej úrovni,“ uviedla Machajdíková.
Nový príspevok je súčasťou poslednej fázy reformy financovania sociálnych služieb, ktorú upravuje zákon č. 406/2025 Z. z. Štát ním po prvýkrát vstúpi aj do spolufinancovania opatrovateľskej služby a umožní využívať tieto prostriedky aj na viaceré podporné služby vrátane monitorovania a signalizácie.
Zmeny sa podľa nej zásadne nedotknú hlavných tokov financovania pobytových sociálnych služieb. Od januára 2027 sa však zníži stupeň odkázanosti potrebný na prijatie do zariadenia pre seniorov. Službu tak bude môcť využívať aj senior s druhým stupňom odkázanosti podľa integrovaného posudku.
Poskytovatelia odkázanostných sociálnych služieb budú musieť v januári rozhodnúť, či prijmú poverenie na poskytovanie služby vo všeobecnom hospodárskom záujme. Týka sa to služieb podľa paragrafov 34 až 41 zákona o sociálnych službách bez ohľadu na ich zriaďovateľa. Poverenie je podmienkou na prijímanie verejných zdrojov a možno ho prijať na desať rokov s možnosťou predĺženia.
„Všetci, ktorí to stihnú do konca januára, budú mať poverenie od 1. januára. Ten, kto to urobí 2. februára, bude ho mať až od 2. februára,“ upozornila Machajdíková. Poskytovatelia, ktorí poverenie neprijmú včas, budú musieť vrátiť verejné financie získané za obdobie pred jeho platnosťou.
Zároveň vyzvala poskytovateľov, aby skontrolovali a aktualizovali údaje o prijímateľoch sociálnych služieb v informačnom systéme. Práve z nich budú úrady práce vychádzať pri automatickom začatí konania o novom príspevku. Existujúci prijímatelia služieb preto nebudú musieť podávať osobitnú žiadosť. Skontrolovať majú aj evidované stupne odkázanosti. Systém totiž automaticky prepočíta staršie šesťstupňové hodnotenie na nový päťstupňový systém.
Pri opatrovateľských a vybraných ambulantných či podporných službách bude financovanie založené na mesačných výkazoch poskytovateľov. Tie budú musieť nahrať do informačného systému najneskôr do siedmeho dňa nasledujúceho mesiaca. Úrad práce následne vypočíta nárok a peniaze pošle priamo poskytovateľovi do konca daného mesiaca. Ak príspevok nepokryje celú cenu služby, rozdiel doplatí prijímateľ.
Pre ambulantné služby bude v roku 2027 k dispozícii aj vyrovnávací finančný príspevok z rozpočtu ministerstva. Rezort ho zavádza ako prechodné opatrenie, keďže nový systém môže ovplyvniť príjmy poskytovateľov. Príspevok sa bude zúčtovávať štvrťročne a pri jeho vyúčtovaní sa zohľadnia aj peniaze, ktoré poskytovateľ získal prostredníctvom nového príspevku na pomoc pri odkázanosti.
Ministerstvo podľa Machajdíkovej očakáva, že nový systém otvorí ambulantným službám priestor na získanie ďalších prijímateľov. Približne 78.000 ľudí, ktorí doteraz poberali príspevok na opatrovanie bez využívania sociálnej služby, bude môcť časť peňazí použiť aj na formálnu starostlivosť.
Súčasťou nového modelu bude aj povinnosť poskytovateľov predkladať návrh rozpočtu prostredníctvom informačného systému. Po prvom roku fungovania, teda na jar 2028, budú predkladať údaje potrebné na posúdenie, či verejné zdroje využívajú na oprávnené náklady súvisiace s poskytovaním sociálnej služby. Návrh vyhlášky, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, počíta s primeraným ziskom vo výške troch percent.
Machajdíková sa vyjadrila aj k otázke pacientov v hospicovej starostlivosti, ktorí sa vzhľadom na krátku dĺžku života nemusia dočkať integrovaného posudku. „Špeciálny spôsob, akým rýchlo posudzovať odkázanosť a funkčné dôsledky zdravotného dlhodobého postihnutia, jednoducho nemáme,“ uviedla. Podľa nej bude potrebná ďalšia spolupráca s ministerstvom zdravotníctva pri nastavovaní spolufinancovania dlhodobej starostlivosti.
„Model nastavujeme tak, aby vytváral podmienky na zotrvanie ľudí v domácom prostredí, a aby pomohol rozvíjať služby na komunitnej úrovni,“ uviedla Machajdíková.
Nový príspevok je súčasťou poslednej fázy reformy financovania sociálnych služieb, ktorú upravuje zákon č. 406/2025 Z. z. Štát ním po prvýkrát vstúpi aj do spolufinancovania opatrovateľskej služby a umožní využívať tieto prostriedky aj na viaceré podporné služby vrátane monitorovania a signalizácie.
Zmeny sa podľa nej zásadne nedotknú hlavných tokov financovania pobytových sociálnych služieb. Od januára 2027 sa však zníži stupeň odkázanosti potrebný na prijatie do zariadenia pre seniorov. Službu tak bude môcť využívať aj senior s druhým stupňom odkázanosti podľa integrovaného posudku.
Poskytovatelia odkázanostných sociálnych služieb budú musieť v januári rozhodnúť, či prijmú poverenie na poskytovanie služby vo všeobecnom hospodárskom záujme. Týka sa to služieb podľa paragrafov 34 až 41 zákona o sociálnych službách bez ohľadu na ich zriaďovateľa. Poverenie je podmienkou na prijímanie verejných zdrojov a možno ho prijať na desať rokov s možnosťou predĺženia.
„Všetci, ktorí to stihnú do konca januára, budú mať poverenie od 1. januára. Ten, kto to urobí 2. februára, bude ho mať až od 2. februára,“ upozornila Machajdíková. Poskytovatelia, ktorí poverenie neprijmú včas, budú musieť vrátiť verejné financie získané za obdobie pred jeho platnosťou.
Zároveň vyzvala poskytovateľov, aby skontrolovali a aktualizovali údaje o prijímateľoch sociálnych služieb v informačnom systéme. Práve z nich budú úrady práce vychádzať pri automatickom začatí konania o novom príspevku. Existujúci prijímatelia služieb preto nebudú musieť podávať osobitnú žiadosť. Skontrolovať majú aj evidované stupne odkázanosti. Systém totiž automaticky prepočíta staršie šesťstupňové hodnotenie na nový päťstupňový systém.
Pri opatrovateľských a vybraných ambulantných či podporných službách bude financovanie založené na mesačných výkazoch poskytovateľov. Tie budú musieť nahrať do informačného systému najneskôr do siedmeho dňa nasledujúceho mesiaca. Úrad práce následne vypočíta nárok a peniaze pošle priamo poskytovateľovi do konca daného mesiaca. Ak príspevok nepokryje celú cenu služby, rozdiel doplatí prijímateľ.
Pre ambulantné služby bude v roku 2027 k dispozícii aj vyrovnávací finančný príspevok z rozpočtu ministerstva. Rezort ho zavádza ako prechodné opatrenie, keďže nový systém môže ovplyvniť príjmy poskytovateľov. Príspevok sa bude zúčtovávať štvrťročne a pri jeho vyúčtovaní sa zohľadnia aj peniaze, ktoré poskytovateľ získal prostredníctvom nového príspevku na pomoc pri odkázanosti.
Ministerstvo podľa Machajdíkovej očakáva, že nový systém otvorí ambulantným službám priestor na získanie ďalších prijímateľov. Približne 78.000 ľudí, ktorí doteraz poberali príspevok na opatrovanie bez využívania sociálnej služby, bude môcť časť peňazí použiť aj na formálnu starostlivosť.
Súčasťou nového modelu bude aj povinnosť poskytovateľov predkladať návrh rozpočtu prostredníctvom informačného systému. Po prvom roku fungovania, teda na jar 2028, budú predkladať údaje potrebné na posúdenie, či verejné zdroje využívajú na oprávnené náklady súvisiace s poskytovaním sociálnej služby. Návrh vyhlášky, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, počíta s primeraným ziskom vo výške troch percent.
Machajdíková sa vyjadrila aj k otázke pacientov v hospicovej starostlivosti, ktorí sa vzhľadom na krátku dĺžku života nemusia dočkať integrovaného posudku. „Špeciálny spôsob, akým rýchlo posudzovať odkázanosť a funkčné dôsledky zdravotného dlhodobého postihnutia, jednoducho nemáme,“ uviedla. Podľa nej bude potrebná ďalšia spolupráca s ministerstvom zdravotníctva pri nastavovaní spolufinancovania dlhodobej starostlivosti.