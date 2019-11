Od januára budúceho roka majú vzrásť dôchodky o 2,9 %

Bratislava 10. novembra (TASR) - Dôchodky na Slovensku by sa mali v budúcom roku zvýšiť o 2,9 %, v nasledujúcich rokoch však budú rásť už v menšej miere. V roku 2021 by mali stúpnuť o dve percentá a v roku 2022 o 2,1 %. Počíta s tým návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne (SP) na budúci rok, ktorý bude schvaľovať parlament.



V budúcom roku a v roku 2021 sa bude pri dôchodkoch ešte uplatňovať valorizačný mechanizmus, podľa ktorého stúpnu o medziročný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, minimálne však o dve percentá z priemerného mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku. Od roku 2022 nastane zmena a budú sa zvyšovať podľa medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov.



O zvýšenie dôchodku nemusia poberatelia v budúcom roku žiadať. "O zvýšení dôchodku dostanú poberatelia dôchodkov písomné rozhodnutie. Dôchodky vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac január 2020 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2020 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v mesiaci január 2020," uviedol hovorca SP Peter Višváder.



Na zvýšenie dôchodkov v budúcom roku by mala SP vynaložiť 218,7 milióna eur, v roku 2021 by malo opatrenie stáť 174,3 milióna eur a v roku 2022 má zvýšenie SP stáť približne 167 miliónov eur.



Celkovo v budúcom roku majú výdavky na dôchodkové dávky dosiahnuť 7,6 miliardy eur. Pri novopriznaných dôchodkoch sa vychádzalo z predpokladu, že starobných dôchodkov bude priznaných celkom 28.987 s priemernou výškou dôchodku 534,20 eura. Predčasných starobných dôchodkov by malo byť 12.300 s priemernou výškou 456,50 eura a invalidných dôchodkov by malo byť priznaných 17.100 s priemernou výškou 280,20 eura.