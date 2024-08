Od januára by sa mali zvýšiť dávky v hmotnej núdzi aj iných príspevkov

Bratislava 12. augusta (TASR) - Od nového roka by sa mala zvýšiť dávka v hmotnej núdzi z doterajších 84,90 eura na 86,50 eura. V januári by mali zaznamenať nárast aj sumy ochranného či aktivačného príspevku, dávka na nezaopatrené dieťa alebo príspevok na bývanie. Vyplýva to z návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



"Opatrením sa navrhuje úprava súm pomoci v hmotnej núdzi tak, že sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevkov sa vynásobia koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima k 1. júlu 2024, to jest koeficientom 1,019," uviedlo MPSVR v dôvodovej správe.



Rezort práce spresnil, že jednotlivci s dieťaťom alebo najviac štyrmi deťmi dostanú mesačne príspevok vo výške 164,50 eura, čo je nárast o viac ako tri eurá. Dvojica bez detí si prilepší o 2,80 eura na 150,30 eura. V prípade rodičov s jedným dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi pôjde o zvýšenie o viac ako štyri eurá na 224,90 eura. Rast dávky v hmotnej núdzi zaznamenajú aj jednotlivci s viac ako štyrmi deťmi o 4,50 eura na 240,20 eura. O takmer šesť eur si mesačne prilepšia rodičia s viac ako štyrmi deťmi na 303,20 eura.



Okrem dávky v hmotnej núdzi sa od januára budúceho roka podľa MPSVR zmenia aj sumy iných príspevkov. V prípade ochranného a aktivačného príspevku pôjde zhodne o zvýšenie z doterajších 86,80 eura na 88,40 eura. Mierny nárast o 50 centov zaznamená príspevok na nezaopatrené dieťa, po novom dostanú rodičia mesačne 24,20 eura.



MPSVR priblížilo, že od nového roka sa zmení aj výška príspevku na bývanie pre jednotlivca z 95,20 eura na 97 eur. Ak ide o domácnosť s dvoma členmi, tak sa suma zvýši o viac ako tri eurá na 164,70 eura. Domácnosti s troma členmi si prilepšia o takmer štyri eurá na 209 eur a domácnosti so štyrmi členmi o necelých päť eur na sumu 253,30 eura. Domácnostiam s piatimi a viac členmi sa mesačne zvýši príspevok na bývanie o 5,50 eura na 297,40 eura.