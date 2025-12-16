< sekcia Ekonomika
Od januára do marca bude možné zameniť bulharské levy aj v NBS
Bulharsko vstúpi 1. januára 2026 do eurozóny a prvý mesiac po tomto dátume bude obdobie duálneho obehu, počas ktorého sa budú môcť používať obe meny, teda bulharský lev aj euro.
Autor TASR
Bratislava 16. decembra (TASR) - Od 1. januára do 2. marca 2026 bude možné zameniť menu bulharského leva aj v Národnej banke Slovenska (NBS). Zameniť sa budú dať len bankovky v ústredí banky v Bratislave a v expozitúre v Košiciach. Výmena bude pre ľudí a firmy bez poplatkov v maximálnom limite 2000 leva na osobu/transakciu na deň. Informovalo o tom oddelenie komunikácie NBS.
Banka pripomenula, že Bulharsko vstúpi 1. januára 2026 do eurozóny a prvý mesiac po tomto dátume bude obdobie duálneho obehu, počas ktorého sa budú môcť používať obe meny, teda bulharský lev aj euro. Následne používanie bulharského leva nahradí od 1. februára euro, pričom konverzný kurz bol stanovený na 1,95583 leva za euro.
Bezplatne a bez časového obmedzenia sa bankovky a mince bulharského leva budú dať vymeniť v Bulharskej národnej banke. Komerčné a vybrané pobočky pošty v Bulharsku budú vymieňať bankovky a mince bulharského leva za eurá do 30. júna 2026. „Po tomto dátume budú komerčné banky a pošta túto službu naďalej ponúkať minimálne do 31. decembra 2026, môžu si však účtovať poplatok,“ dodala NBS.
