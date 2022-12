Od januára príjmy prenajímateľov uvidí aj finančná správa

Bratislava 2. decembra (TASR) - Prenajímatelia bytu či chaty cez Booking alebo Airbnb, ale aj ľudia jazdiaci pre Uber či Bolt od začiatku budúceho roka už svoje príjmy neskryjú pred finančnou správou. Od začiatku januára vstupuje do platnosti novela zákona, podľa ktorej digitálne platformy musia automaticky poskytovať informácie o svojich klientoch daňovým úradom, upozornila Szimonetta Rumanová, daňová odborníčka poradenskej spoločnosti Grant Thornton.



Slovensko sa doteraz mohlo dostať k informáciám o príjmoch ľudí a firiem cez digitálne platformy len priamym vyžiadaním. "Odteraz budú informácie o príjmoch ľudí a firiem z digitálnych platforiem budú prúdiť automaticky z platforiem jednotlivým členským štátom. Prvýkrát tak platformy ako Booking či Airbnb poskytnú finančnej správe údaje o príjmoch prenajímateľov bývania za rok 2023," priblížila Rumanová.



Prenajímateľom tak podľa odborníčky zostáva na registráciu na daňovom úrade na platbu dane posledný mesiac. V opačnom prípade im hrozia vysoké pokuty. Okrem údajov o prenájme bytov, domov či chát na krátkodobé aj dlhodobé bývanie budú mať informačnú povinnosť aj všetky portály, cez ktoré ľudia či firmy predávajú služby a tovar či prenajímajú autá, bicykle a iné dopravné prostriedky. Raz ročne dostane podľa odborníčky finančná správa aj informácie od platforiem pre zdieľanú ekonomiku a virtuálnych trhovísk s rôznym tovarom.



Finančná správa dostane z portálov a platforiem zoznam firiem a ľudí s ich kompletnými identifikačnými údajmi a údajmi o dosiahnutom príjme cez danú platformu. "Tieto údaje si následne porovná s daňovým priznaním danej firmy či človeka a v prípade nesúladu môže začať daňovú kontrolu s cieľom dorubiť daň za nepriznaný príjem," vysvetlila postup Rumanová.



Oznamovacej povinnosti nebudú podliehať veľkí poskytovatelia hotelového ubytovania, vládne subjekty, subjekty, s akciami ktorých sa obchoduje na regulovanom trhu s cennými papiermi. Platformy taktiež nebudú posielať údaje o malých predajcoch tovarov, ktorí vykonajú menej ako 30 činností s úhrnnými tržbami neprevyšujúcimi 2000 eur počas sledovaného oznamovacieho obdobia.



Ak nehnuteľnosť prenajíma živnostník alebo firma s aktívnym identifikačným číslom organizácie (IČO), nepotrebuje sa osobitne registrovať na daňovom úrade z dôvodu prenájmu. Všetci ostatní majú povinnosť registrovať sa na daňovom úrade do jedného mesiaca, od začiatku prenájmu nehnuteľnosti. Ak sa prenajímateľ zaregistruje do konca tohto roka, daňový úrad podľa Rumanovej pravdepodobne nebude mať dôvod skúmať, či sa zaregistroval včas alebo oneskorene, zrejme sa tak vyhne pokute.