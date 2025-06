Od júla bude fungovať samozdanenie pri dovoze tovaru z tretích krajín

Bratislava 5. júna (TASR) - Od 1. júla tohto roka začne finančná správa (FS) uplatňovať mechanizmus samozdanenia dane z pridanej hodnoty (DPH) pri dovoze tovaru z tretích krajín. Tento režim sa bude týkať dovozcov, ktorí sú držiteľmi platného povolenia Schválený hospodársky subjekt (SHS). V tento deň nadobudne účinnosť nové ustanovenie zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), ktoré upravuje spôsob úhrady DPH pri dovoze tovaru. Upozornil na to hovorca FS Daniel Súkup.



V súčasnosti je správcom DPH pri dovoze tovaru colný úrad, ktorý daň vyrubuje a určuje jej splatnosť podľa colných predpisov, pokiaľ zákon nestanovuje inak. „V presne definovaných prípadoch, pri dovoze tovaru z tretích krajín, bude po novom správcom daňový úrad. Vtedy hovoríme o tzv. samozdanení, pričom daň si bude priznávať a uvádzať do daňového priznania samotný dovozca,“ priblížil Súkup.



Uplatnenie samozdanenia pri dovoze tovaru z tretích krajín je realizované automaticky, pri podaní colného vyhlásenia s návrhom na prepustenie tovaru do colného režimu, kde dovozca spĺňa stanovené podmienky. Nie je tak potrebné podávať žiadosť o jeho uplatnenie.



„V prípade tovaru, pri ktorom takto vznikla daňová povinnosť, je dovozca povinný si daň pri dovoze tovaru z tretích krajín sám vypočítať a uviesť ju do daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť,“ vysvetlil Súkup.



Doplnil, že pri uplatnení samozdanenia nebude potrebné v colnom konaní poskytovať záruku za DPH v zákonom stanovených prípadoch, kedy je správcom dane pri dovoze tovaru z tretích krajín daňový úrad. V iných prípadoch bude záruka za DPH aj naďalej vyžadovaná.