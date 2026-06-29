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Od júla bude možné cestovať na jeden lístok aj cez viacerých dopravcov
Podľa dodávateľskej spoločnosti je Slovensko po Holandsku druhou krajinou Európskej únie (EÚ) s takýmto komplexným systémom.
Autor TASR
Bratislava 29. júna (TASR) - Od stredy 1. júla bude na Slovensku možné cestovať s viacerými dopravcami na jeden integrovaný lístok. Novú mobilnú aplikáciu, ktorá zároveň dokáže celú trasu naplánovať, v pondelok predstavili zástupcovia Ministerstva dopravy (MD) SR a dodávateľskej spoločnosti Asseco Central Europe. Štát za dodanie systému zaplatil 11,85 milióna eur bez DPH, pričom jeho päťročná prevádzka bude stáť ďalších 11,77 milióna eur bez DPH.
Podľa dodávateľskej spoločnosti je Slovensko po Holandsku druhou krajinou Európskej únie (EÚ) s takýmto komplexným systémom. Integruje 39 dopravcov, ktorí poskytujú dopravu vo verejnom záujme vrátane mestskej hromadnej dopravy (MHD), regionálnej autobusovej dopravy a dvoch železničných dopravcov.
„Predtým ste museli použiť buď viacero mobilných aplikácií, alebo viacero spôsobov nákupu. Tu to máte všetko v jednom, na jeden klik si nakúpite všetky cestovné lístky, ktoré potrebujete na tú svoju cestu,“ priblížil Martin Baran, projektový manažér Národného integrovaného cestovného lístku (NICL) z MD.
Cez aplikáciu s názvom Cyril bude zároveň možné sledovať aktuálnu polohu vozidla, trasu, meškania, ale aj riešiť reklamácie. Priamo v aplikácii cestujúcim pomôže aj chatbot na báze umelej inteligencie, ktorý využíva štátnu IT infraštruktúru. K dispozícii však bude aj klasické call centrum a e-mailová podpora. Okrem aplikácie sú funkcie dostupné aj na webe.
Systém v júli začne so základnými funkciami, počas leta postupne pribudnú ďalšie, ako napríklad možnosť „Pay as you go“ v niektorých MHD, podpora smart hodiniek alebo načítanie dopravných kariet, ktoré sa budú zohľadňovať pri výpočte ceny lístka. V septembri majú pribudnúť aj offline cestovné poriadky, obľúbené trasy, prepojené účty alebo akceptácia študentských kariet.
Ako vysvetlil Marek Grác z Asseco Central Europe, systém platby za cestovné spôsobom „Pay as you go“ funguje na princípe automatického výpočtu najvýhodnejšej tarify. Cestujúci si v aplikácii aktivuje režim cestovania, pričom systém mu na platobnej karte dočasne zablokuje zábezpeku vo výške 24-hodinového lístka. Počas celého dňa aplikácia prostredníctvom technológie Bluetooth na pozadí automaticky zaznamenáva presný čas nástupov a výstupov z vozidiel. Po uplynutí 24 hodín systém všetky absolvované trasy prepočíta a cestujúcemu vyúčtuje najúspornejšiu kombináciu - buď sumu za jednotlivé krátkodobé lístky, alebo maximálne hodnotu celodenného lístka.
Podľa dodávateľskej spoločnosti je Slovensko po Holandsku druhou krajinou Európskej únie (EÚ) s takýmto komplexným systémom. Integruje 39 dopravcov, ktorí poskytujú dopravu vo verejnom záujme vrátane mestskej hromadnej dopravy (MHD), regionálnej autobusovej dopravy a dvoch železničných dopravcov.
„Predtým ste museli použiť buď viacero mobilných aplikácií, alebo viacero spôsobov nákupu. Tu to máte všetko v jednom, na jeden klik si nakúpite všetky cestovné lístky, ktoré potrebujete na tú svoju cestu,“ priblížil Martin Baran, projektový manažér Národného integrovaného cestovného lístku (NICL) z MD.
Cez aplikáciu s názvom Cyril bude zároveň možné sledovať aktuálnu polohu vozidla, trasu, meškania, ale aj riešiť reklamácie. Priamo v aplikácii cestujúcim pomôže aj chatbot na báze umelej inteligencie, ktorý využíva štátnu IT infraštruktúru. K dispozícii však bude aj klasické call centrum a e-mailová podpora. Okrem aplikácie sú funkcie dostupné aj na webe.
Systém v júli začne so základnými funkciami, počas leta postupne pribudnú ďalšie, ako napríklad možnosť „Pay as you go“ v niektorých MHD, podpora smart hodiniek alebo načítanie dopravných kariet, ktoré sa budú zohľadňovať pri výpočte ceny lístka. V septembri majú pribudnúť aj offline cestovné poriadky, obľúbené trasy, prepojené účty alebo akceptácia študentských kariet.
Ako vysvetlil Marek Grác z Asseco Central Europe, systém platby za cestovné spôsobom „Pay as you go“ funguje na princípe automatického výpočtu najvýhodnejšej tarify. Cestujúci si v aplikácii aktivuje režim cestovania, pričom systém mu na platobnej karte dočasne zablokuje zábezpeku vo výške 24-hodinového lístka. Počas celého dňa aplikácia prostredníctvom technológie Bluetooth na pozadí automaticky zaznamenáva presný čas nástupov a výstupov z vozidiel. Po uplynutí 24 hodín systém všetky absolvované trasy prepočíta a cestujúcemu vyúčtuje najúspornejšiu kombináciu - buď sumu za jednotlivé krátkodobé lístky, alebo maximálne hodnotu celodenného lístka.