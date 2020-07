Od júla platí dohoda o voľnom obchode medzi USA, Kanadou a Mexikom

Washington 4. júla (TASR) - Začiatkom tohto mesiaca vstúpi do platnosti nová dohoda o voľnom obchode medzi Spojenými štátmi, Mexikom a Kanadou - USMCA. Má predstavovať "začiatok novej éry v severoamerickom obchode". Žiaľ, k jej oficiálnemu štartu 1. júla došlo uprostred pandémie nového koronavírusu.



Dohoda spojí takmer pol miliardy spotrebiteľov do jednotného trhu, ktorý sa podieľa približne 27 % na svetovom hrubom domácom produkte (HDP). Obchod v regióne v minulom roku 2019 prekročil hranicu 1 bilión eur.



Ale to bolo pred pandémiou. Hranice medzi krajinami Severnej Ameriky sú teraz čiastočne zatvorené a Medzinárodný menový fond (MMF) predpovedá výrazný pokles všetkých troch ekonomík.



USMCA nahrádza Severoamerickú dohodu o voľnom obchode (NAFTA) z roku 1994. Americký prezident v predchádzajúcej kampani pred voľbami v roku 2016 sľúbil, že dohodu NAFTA, ktorá podľa neho ničila pracovné miesta v USA a bola "nespravodlivá", znovu otvorí a prerokuje.



Dosiahnutie novej dohody označil za „obrovské víťazstvo“ pre amerických robotníkov a chválil sa, že vytvorí „stovky tisíc“ pracovných miest.



"Slávnostne som sľúbil Američanom, že skoncujem s nepodarkom ničiacim pracovné miesta, ktorý sa nazýval Severoamerická dohoda o voľnom obchode (NAFTA), a nahradím ho lepšou dohodou pre našich robotníkov, farmárov, rančerov a firmy," vyhlásil Trump v stredu (1. 7.). Zároveň uviedol, že 8. júla privíta mexického prezidenta Andrésa Manuela Lópeza Obradora v Bielom dome, aby si pripomenuli tento historický úspech.



USMCA mení pravidlá v oblasti automobilovej výroby, s cieľom zvýšiť počet pracovných miest v USA, pričom vyžaduje, aby takmer polovicu z produkcie áut v Severnej Amerike vyrobili pracovníci s vyšším príjmom. A zároveň zaväzuje Mexiko k reformám svojich zákonov.



Až budúcnosť ale ukáže, či tieto opatrenia pomôžu Trumpovi dosiahnuť cieľ, ktorým je vytvorenie väčšieho počtu pracovných miest v USA. Podľa médií sa niektoré japonské firmy rozhodli radšej trojnásobne zvýšiť mzdy v Mexiku, než presunúť výrobu do tovární v USA.



Americká rada pre zahraničný obchod so sídlom vo Washingtone v stredu uviedla, že dohoda by mala ukončiť „dlhé tri roky neistoty pre množstvo amerických firiem“, ale jej úspech bude závisieť od spôsobu realizácie. Odborníci sa pritom obávajú, že zmeny pravidiel zvýšia náklady pre výrobcov automobilov a v končenom dôsledku ceny pre spotrebiteľov.



USMCA okrem iného zahŕňa aktualizáciu pravidiel pre elektronický obchod, ochranu duševného vlastníctva a urovnávanie sporov.



Najprv však budú musieť krajiny USMCA zvládnuť tento rok. MMF vo svojich odhadoch predpovedá USA pokles ekonomiky o 8 %, Kanade o 8,4 % a Mexiku o 10,5 %.



Americké hranice sú pre pandémiu uzavreté pre tzv. nedôležité cestovanie do 21. júla, aj keď cezhraničný obchod je z toho vyňatý.



Na druhej strane, aj napriek "pandemickej neistote" dohoda dáva Trumpovi, ktorý vedie viaceré obchodné spory, najmä s Čínou a Európskou úniou, možnosť vychvaľovať sa úspechom v novej kampani pred novembrovými prezidentskými voľbami. A tiež nádej, že znova zvíťazí.