Od júla sa bude žiadať o prenosný dokument A1 len elektronicky
Autor TASR
Bratislava 13. apríla (TASR) - Od 1. júla 2026 budú zamestnávatelia pri vysielaní zamestnancov na prácu v zahraničí povinní podávať žiadosti o prenosný dokument (PD) A1 výlučne prostredníctvom elektronického formulára na portáli elektronických služieb Sociálnej poisťovne (SP). Niektoré typy žiadostí budú po novom vybavené do 24 hodín, systém ich totiž posúdi automaticky. V pondelok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.
„Ak žiadosť splní podmienky automatickej kontroly, môže byť formulár PD A1 zaslaný už do 24 hodín od podania žiadosti, pričom potvrdenie o jej podaní je systémom zasielané obratom,“ priblížil hovorca. V súčasnosti pobočky žiadosť o vystavenie PD A1 pri vyslaní zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) vystavujú do 45 dní od podania, resp. do 60 dní, ak proces vybavujú kombinovane pobočky a ústredie SP. Možnosť automatického spracovania žiadosti systémom sa týka troch najpočetnejších skupín žiadostí. Ak žiadosť nesplní podmienky automatickej kontroly, posúdi ju referent SP.
Okrem možnosti rýchlejšieho vybavenia sú výhodami podávania žiadostí cez portál aj automaticky vopred vyplnené údaje a funkcia import/export na jednoduchšie podávanie viacerých žiadostí za sebou. V súčasnosti túto elektronickú formu podávania žiadostí využíva približne tretina zamestnávateľov, ktorí svojich zamestnancov vysielajú na výkon činnosti do krajín EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarska a Veľkej Británie.
Žiadosti podané zamestnávateľmi od 1. júla 2026 elektronicky, avšak nie prostredníctvom elektronického formulára na portáli SP, ako aj žiadosti podané papierovo (poštou alebo osobne), budú vrátené odosielateľovi bez vybavenia vzhľadom na nesplnenie zákonnej povinnosti podať žiadosti elektronicky prostredníctvom určeného elektronického formulára.
Povinnosť podať žiadosť elektronicky prostredníctvom elektronického formulára sa netýka SZČO ani fyzických osôb (zamestnancov/zamestnankýň). Tí môžu naďalej podať žiadosť ako doteraz osobne, poštou, prostredníctvom e-schránky alebo cez eSlužby na portáli SP.
