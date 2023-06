Od júla sa dôchodky mimoriadne valorizujú,vzrastú i minimálne dôchodky

Bratislava 29. júna (TASR) - Novela zákona o sociálnom poistení prináša od 1. júla mimoriadnu valorizáciu dôchodkových dávok o 10,6 %. Zvýši sa aj suma minimálneho dôchodku, ktorý sa naviaže na výšku životného minima. Vo štvrtok na to upozornil hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.



Všetky dôchodkové dávky zvýši Sociálna poisťovňa od 1. júla tohto roka o 10,6 %. Prvýkrát budú dôchodky vo zvýšenej sume vyplatené v auguste, zvýšené budú spätne od 1. júla tohto roka. Poberatelia dôchodkov nemusia o zvýšenie žiadať, poisťovňa sumy automaticky prepočíta a rozhodne zo zákona.



"Prvé rozhodnutia začne Sociálna poisťovňa zasielať začiatkom augusta. Za obdobie od 1. júla 2023 do dňa splátky dôchodku v auguste 2023 bude vyplatený doplatok. Zvýšená suma dôchodku bude doplatená spätne od 1. júla 2023 bez ohľadu na to, kedy Sociálna poisťovňa o zvýšení sumy dôchodku rozhodne," priblížila SP. Na webovej stránke poisťovne je k dispozícii informatívna kalkulačka na výpočet valorizácie dôchodku.



Zvýšia sa aj sumy minimálneho dôchodku, keďže sa rozmrazia a naviažu na sumu životného minima. Ani v tomto prípade poberatelia dôchodkov nemusia o zvýšenie osobitne žiadať, sumy prepočíta SP automaticky. V auguste ich vyplatí seniorom spolu s doplatkom za júl 2023.



"Základná suma minimálneho dôchodku za 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia je v súčasnosti 334,30 eura mesačne. Po rozmrazení súm minimálneho dôchodku od 1. júla 2023 bude suma minimálneho dôchodku za 30 rokov určená ako 136 % sumy životného minima 365,70 eura mesačne," uviedla Sociálna poisťovňa.



Najprv sa dôchodok zvýši o 10,6 % a nárok na minimálny dôchodok sa následne posúdi po tomto mimoriadnom zvýšení dôchodku. Rozšíri sa aj okruh poberateľov dôchodku, ktorým naň vznikne nárok. Budú ho mať aj niektorí seniori, ktorí v súčasnosti minimálny dôchodok nepoberajú. Ak po mimoriadnom zvýšení bude od 1. júla suma dôchodku nižšia ako nové sumy minimálneho dôchodku, vzniká seniorom nárok na minimálny dôchodok a bude sa vyplácať vo zvýšenej sume minimálneho dôchodku.