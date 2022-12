Od kúpy receptúry na Kofolu tento rok prešlo 20 rokov

Bratislava 27. decembra (OTS) - Ich vtedajšia spoločnosť Santa Nápoje stála v roku 2002 pri znovuzrodení jednej z najobľúbenejších československých značiek. Z jedného zo skupiny licenčných výrobcov sa stal výhradný vlastník ochrannej známky a receptúry na tradičný nápoj, ktorý zo značky spravil nielen najobľúbenejší nealko čapovaný nápoj v gastre, ale zamiešal karty aj v maloobchode.História jednej z najobľúbenejších tuzemských značiek sa začala písať pred viac ako šesťdesiatimi rokmi. Po období veľkej slávy zažila Kofola studené porevolučné roky. Až s novým miléniom došlo k jej znovuzrodeniu. V roku 2002 kúpila registrovanú ochrannú známku a originálnu receptúru Kofoly od opavskej farmaceutickej firmy Galena rodinná spoločnosť Santa Nápoje, ktorá tento tradičný československý nápoj už tri roky vyrábala v licencii. Išlo o jednu z najväčších transakcií v oblasti duševného vlastníctva u nás v tej dobe. „Túžili sme po vlajkovej lodi medzi našimi značkami. A keď sme začali viac komunikovať so spoločnosťou Galena, ktorá vyrábala KOFO sirup v Opave, došlo nám, že to pravé striebro máme za rohom. Na konci deväťdesiatych rokov bola síce Kofola vyhasnutou hviezdou, ale my sme verili, že v novom miléniu zažiari,“ spomína na tie časy Jannis Samaras, dnes generálny riaditeľ Skupiny Kofola.Aj keď o receptúru mala záujem aj Coca-Cola, keď sa nový vlastník firmy Galena, americká spoločnosť IVAX, rozhodol svoju divíziu s nápojmi predať, Samarasovci boli prví, za kým jej zástupcovia išli. „Bol to asi najrýchlejší obchod, aký som kedy zažil. Kofolu sme získali za pár minút za 215 miliónov českých korún. Najťažšie na tom celom bolo zohnať banku, ktorá by nám pomohla s financovaním. Ale intuícia mi hovorila, že Kofola má potenciál,“ usmieva sa Jannis Samaras.Hneď v roku 2002 sa v súvislosti s touto významnou akvizíciou spoločnosť Santa Nápoje premenovala na Kofolu a pustila sa do ďalšej práce. Postupne investovala do ďalších tradičných, českých aj slovenských značiek ako Vinea, Top Topic alebo Chito. Okrem sirupov Jupí prišla na trh s detskými nápojmi Jupík a začala plniť pramenitú vodu Rajec, ktorej prameň bol jedným z dôvodov, prečo prvý výrobný závod Kofoly na Slovensku stojí práve v Rajeckej Lesnej. Dnes do Skupiny Kofola patrí aj sieť Freshbarov a Salaterií UGO alebo spracovateľ byliniek a výrobca čajov Leros.Kofola so svojou originálnou bylinkovo-ovocnou receptúrou začala zažívať v rukách rodiny Samarasovcov novú éru. Už v roku 2002 vznikla prvá kampaň so sloganom „Keď ju miluješ, nie je čo riešiť“. Téma lásky sa Kofole stala vlastnou a neodmysliteľne k nej patrí dodnes. Rodinnej spoločnosti sa podarilo z Kofoly urobiť atraktívny nápoj nielen na pultoch obchodov, ale aj v čapovanej verzii v gastre. A keďže po kúpe ochrannej známky a receptúry už Kofola nevyužívala na výrobu licenčných partnerov, lebo dokázala pokryť dopyt po nápoji vlastnými výrobnými kapacitami, na trhu sa začali objavovať napodobeniny Kofoly. „Plagiátorstvo je potrebné považovať za nechcený dôkaz úspechu značky. Proti predaju nápojov neoprávnene označovaných ako Kofola začala firma bojovať. V rokoch 2009 – 2010 na to zareagovala okrem iného aj originálne poňatou kampaňou Pozor na Kofotiny,“ spomína Eugen Záthurecký, advokát, ktorý stál za značkou prakticky od kúpy ochrannej známky a stráži jej dobré meno aj v ďalších rokoch.Originálne reklamy sú pre značku Kofola príznačné v celej jej novodobej histórii. Najobľúbenejšou ale zostáva tá vianočná, v ktorej sa otecko s dievčatkom vydávajú do lesa po stromček a namiesto zlatého prasiatka ich prekvapí naozajstný diviak. Kofola prasiatko zabojovalo svojimi „zubami zahnutými dohora“ o divácku priazeň už v roku 2003 a reklama je u nás dodnes jedným zo symbolov Vianoc. Na dobre známy vianočný príbeh každoročne nadväzujú závery spotu, v ktorých sa odhaľujú limitované edície Kofoly.Ikonické reklamy Kofoly si môžete pozrieť na www.youtube.com/kofolaceskoslovensko