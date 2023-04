Od mája platia zmeny, ktoré zvýšia ochranu podnikateľov pri zákonoch

Bratislava 13. apríla (TASR) - Ministerstvu hospodárstva (MH) SR sa podarilo presadiť zmeny, ktoré majú zvýšiť ochranu podnikateľov pri poslaneckých návrhoch zákonov. Od mája budú poslanci konzultovať prípravu zákonov s MH SR, ktoré bude neskôr dávať stanovisko k vplyvom navrhnutých zmien na podnikateľov. TASR o tom informovala hovorkyňa MH Mária Pavlusík.



Zástupcovia MH a poslanci sa niekoľkokrát stretli. Poslanci si podľa MH osvojili časť požiadaviek a preniesli ich do zmeny rokovacieho poriadku Národnej rady (NR) SR. "V praxi by sa tak už nemalo opakovať niečo podobné, ako sa stalo pri poslaneckom návrhu na zvýšenie príplatkov zamestnancom, v ktorom bolo uvedené, že nemá žiadny vplyv na podnikateľov, ale v praxi im to zvýši náklady o desiatky miliónov eur ročne," uviedla Pavlusík.



MH tiež informovalo, že je v súčasnosti pripravované školenie poslancov NR SR, ktorého obsahom bude metodika posudzovania vplyvov poslaneckých návrhov regulácií. Novelou zákona o tvorbe právnych predpisov a zákona o rokovacom poriadku NR SR sa má podľa MH zvýšiť podiel poslaneckých návrhov s kvantifikovaným vplyvom na podnikateľské prostredie.



Práve problematika poslaneckých návrhoch zákonov má byť témou štvrtkového stretnutia prezidentky SR Zuzany Čaputovej so šéfkou Konfederácie odborových zväzov SR Monikou Uhlerovou. Prezidentka bude následne rokovať o poslaneckých návrhoch, ktoré majú vplyv na podnikateľské prostredie, aj so zamestnávateľskými združeniami, obchodnými a priemyselnými komorami a podnikateľskými asociáciami.