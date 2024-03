Od mája začne lietať z Bratislavy pravidelná linka do Istanbulu

Bratislava 27. marca (TASR) - Turecká letecká spoločnosť Pegasus Airlines spustí od polovice mája pravidelnú linku z Bratislavy do Instanbulu. Z bratislavského letiska M. R. Štefánika sa bude lietať dvakrát týždenne, pričom pôjde už o tretie pravidelné letecké spojenie do Turecka. V stredu o tom informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Tóthová.



"Toto letecké spojenie umožní cestovanie nielen do Istanbulu, ale môže slúžiť aj ako prestupná stanica na ďalšie regionálne alebo diaľkové letecké linky do Ázie či Afriky," uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota. Dodal, že Pegasus Airlines bude prevádzkovať lety z Bratislavy vôbec po prvýkrát.



Z Bratislavy sa celoročne lieta do tureckého letoviska Dalaman, ktoré prevádzkuje letecká spoločnosť Ryanair. Okrem neho bude letecký dopravca Pegasus Airlines prevádzkovať od polovice mája tohto roku aj priamu leteckú linku na tureckú riviéru, do dovolenkovej destinácie Antalya.



Pegasus Airlines je turecký letecký dopravca, ktorý sídli v Istanbule. Z Letiska M. R. Štefánika bude lietať napríklad s lietadlami typu Airbus A320-214 a Boeing 737-800. Let z Bratislavy do Istanbulu trvá približne jeden a pol hodiny.