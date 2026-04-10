Piatok 10. apríl 2026Meniny má Igor
Od mája zaplatia zákazníci bezhotovostne už aj drobné nákupy od 1 eura

Bankovka a karta, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Nová legislatíva prináša zmenu najmä pre menšie prevádzky, ako sú kaderníctva, ambulancie, trhoviská či servisy.

Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) - Spotrebitelia od 1. mája získajú právo zaplatiť za nákup nad jedno euro aj bezhotovostne. V piatok to pripomenula Finančná správa (FS) SR, podľa ktorej majú nové pravidlá zjednodušiť platenie a zvýšiť komfort pri nakupovaní.

Nová legislatíva prináša zmenu najmä pre menšie prevádzky, ako sú kaderníctva, ambulancie, trhoviská či servisy, kde doteraz často dominovala hotovosť. Kupujúci si po novom budú môcť vybrať medzi hotovostnou a bezhotovostnou úhradou.

Zákon však neurčuje konkrétnu formu bezhotovostnej platby. Tú si volí predávajúci podľa svojich možností. Môže ísť napríklad o platobný terminál, QR kód alebo okamžitý bankový prevod. Podmienkou je, aby bola dostupná aspoň jedna funkčná forma bezhotovostnej úhrady.

Finančná správa zároveň upozorňuje, že obchodníci nesmú za bezhotovostnú platbu účtovať dodatočné poplatky. V prípade technických problémov, napríklad výpadku internetu alebo elektriny, môžu dočasne požadovať platbu v hotovosti.

Očakáva sa väčšie rozšírenie QR platieb, najmä v menších prevádzkach a na trhoch. FS preto odporúča občanom, aby mali v mobilných zariadeniach aktualizované bankové aplikácie a boli pripravení využívať moderné spôsoby platenia.
