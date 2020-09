Od marca do júna sa tržby PPS Group prepadli o vyše 40 percent

Detva 7. septembra (TASR) – Podpolianska strojárska spoločnosť PPS Group Detva zaznamenala počas mesiacov marec až jún tohto roka medziročný prepad tržieb o viac ako 40 percent. „Dôvodom boli najmä opatrenia na zamedzenie šírenia pandémie nového koronavírusu a narušenie dodávateľského reťazca u zákazníkov v zahraničí,“ informoval TASR hovorca spoločnosti Ľuboš Schwarzbacher.



Ako dodal, aj napriek prepadu dokázali strojári udržať pracovné miesta. PPS Group nahlásila v apríli tohto roka hromadné prepúšťanie 736 zamestnancov v pracovnom pomere v termíne do 31. júla. Bolo to v začiatkoch pandémie, keď ešte nebola vyjasnená koncepcia vlády v oblasti pomoci podnikateľom a veľkým zamestnávateľom. Nakoniec sa však podarilo situáciu stabilizovať a udržať väčšinu pracovných miest. „Zamestnávateľ v rámci racionalizačných opatrení nepredĺžil pracovné zmluvy 62 zamestnancom. Úplne sa nám však podarilo vyhnúť hromadnému prepúšťaniu a po letných dovolenkách sa do práce vrátilo spolu 890 pracovníkov. Zvolili sme udržanie zamestnanosti a kapacít pre nové zákazky,“ uviedol riaditeľ pre ľudské zdroje PPS Group Jozef Výbošťok.



Schwarzbacher poznamenal, že pomohli aj opatrenia vlády. „Neistota však pretrváva v súvislosti s pokračovaním podpory na udržanie zamestnanosti po septembri tohto roka. Ak by sa tento program nepredĺžil, v podniku by bolo ohrozených približne 100 pracovných miest,“ pripomína hovorca a dodáva, že aj napriek súčasnej situácii je firma pripravená na ďalší rast. „Okrem nových zákazníkov a projektov je dobrým signálom aj rozšírenie spolupráce s už existujúcim kľúčovým zákazníkom zo Švédska. Napriek tomu, že ten pôvodne zvažoval presunutie časti zákaziek do Indie, pre pandémiu posilňuje objem dodávok zo strednej a východnej Európy," ukončil hovorca PPS Group.