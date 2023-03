Od marca možno uhradiť platobnou kartou dane aj správne poplatky

Bratislava 15. marca (TASR) – Od začiatku marca tohto roka je možné uhradiť platobnou kartou dane a správne poplatky priamo z elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS). Klient musí mať aktivovanú schránku na ÚPVS. V stredu na to upozornila hovorkyňa Finančnej správy Martina Rybanská.



Zavedenie platby kartou za služby, podliehajúce správnemu poplatku, sa dotklo 32 poskytovaných služieb. Cez ponuku "Nájsť službu" je možné vyhľadať konkrétnu službu, podliehajúcu správnemu poplatku podľa vecne príslušného útvaru Finančnej správy alebo názvu elektronickej služby. Po odoslaní podania k vybranej spoplatnenej elektronickej službe dochádza k spracovaniu podania a následne je žiadateľovi do elektronickej schránky na ÚPVS doručená správa, ktorej prílohou je príkaz na úhradu správneho poplatku.



Platbu možno zrealizovať kliknutím na tlačidlo "Zaplatiť". Zároveň sa dá elektronicky požiadať o spoplatnenú službu aj po prihlásení na portál finančnej správy (PFS) prostredníctvom formulára. Príkaz na úhradu sa následne vygeneruje do elektronickej stránky PFS aj do schránky na ÚPVS. Tento príkaz obsahuje informáciu aj pre iné formy platby.



Finančná správa pripomenula, že správny poplatok môžu klienti zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom technického vybavenia prevádzkovateľa systému alebo na vybraných pobočkách Slovenskej pošty či prostredníctvom aplikácie eKolok.



Verejnosti sú všetky dôležité informácie, ako aj postup na uhradenie správnych poplatkov sprístupnené na informačnej podstránke na PFS.