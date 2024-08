Od minulého roka narástli rozdiely v pestovateľských páleniciach

Bratislava 31. augusta (TASR) - Od minulého roka po dvojnásobnom zvyšovaní spotrebnej dane z liehu a náraste cien energií a miezd narástli rozdiely v cenách za službu pálenia v jednotlivých pestovateľských páleniciach. Uviedol to pre TASR Tomáš Holota, podpredseda Združenia páleníc a liehovarov na výrobu destilátov na Slovensku, pri priebežnom hodnotení tohtoročnej sezóny.



"V súčasnosti sú také výrazné rozdiely v cenách, že sa pohybuje cena za jeden liter 52-percentného destilátu od 7 eur až do 14 eur. Rozpätie medzi najlacnejšou a najdrahšou cenou pálenia nikdy v histórii nebolo sedem eur. Môžeme povedať, že aj tieto rozdiely spôsobili tzv. migráciu zákazníkov za lepšou cenou," spresnil.



Poznamenal, že tohtoročná sezóna pálenia sa začala vo zvyčajnom termíne 1. júla na južnom Slovensku. Postupne sa pridávali severnejšie umiestnené pestovateľské pálenice a tie najsevernejšie čaká začiatok sezóny počas septembra.



Oproti minulému roku podľa jeho slov zatiaľ všetko naznačuje, že všetky pálenice by mali začať sezónu. Otázkou je, aká silná tohtoročná sezóna bude.



"Jar nám priniesla lokálne mrazy, ktoré nám už na prvý pohľad naznačili, že bude nedostatok marhúľ aj tento rok. Vzhľadom na lokálnosť mrazov sme očakávali priemernú úrodu marhúľ, a teda priemerný začiatok sezóny. Tam, kde plody marhúľ odolali mrazom a začali naberať veľkosť vplyvom dažďov a lepších podmienok, prišla monilióza, ktorá v kombinácii s krupobitím zhoršila vyhliadky na dobrú tohtoročnú sezónu. Tieto všetky aspekty sa prejavili v podpriemernom začiatku sezóny, ktorý len z malej časti kompenzovali čerešne, višne a iné menej bežné druhy ovocia, ako sú moruše, ríbezle a iné," priblížil.



"V najbližšom období očakávame v pestovateľských páleniciach hruškové, slivkové a jablčné kvasy, u ktorých predpokladáme, že zlepšia zatiaľ podpriemernú sezónu. Podľa slov viacerých pestovateľov týchto druhov ovocia v záhradách vyzerá dostatok úrody. Toto mierne zlepšenie by nám pri konečnom účtovaní sezóny mohlo zabezpečiť priemernú sezónu," dodal Holota.