Od nedele platí Dohoda o digitálnom obchode medzi EÚ a Singapurom
Je to prvá samostatná bilaterálna dohoda tohto druhu.
Autor TASR
Brusel 2. februára (TASR) - V nedeľu 1. februára nadobudla platnosť Dohoda o digitálnom obchode (DTA) medzi EÚ a Singapurom. Podľa pondelňajšieho oznámenia Európskej komisie (EK) je to prvá samostatná bilaterálna dohoda tohto druhu a predstavuje dôležitý krok pre rozširujúcu sa sieť dohôd o digitálnom obchode, informuje bruselský spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že DTA posilňuje obchod medzi EÚ a Singapurom stanovením transparentných pravidiel, ktoré uľahčujú, predvídateľnejšie a spoľahlivejšie cezhraničné digitálne transakcie pre podniky a spotrebiteľov.
Dohoda vytvára bezpečné online prostredie pre spotrebiteľov prostredníctvom prísnych záväzkov v oblasti ich ochrany v online prostredí, ochrany ich osobných údajov a súkromia a ochrany pred nevyžiadanými obchodnými správami. Poskytuje tiež väčšiu právnu istotu pre podniky tým, že podporuje bezpapierový obchod, zabezpečuje platnosť elektronických podpisov, zmlúv a faktúr a zakazuje clá na elektronické prenosy.
Okrem toho DTA podporuje spravodlivý digitálny obchod tým, že zakazuje neodôvodnené požiadavky na lokalizáciu údajov a nútené prenosy zdrojového kódu softvéru, čím chráni podniky pred protekcionistickými praktikami.
DTA stavia EÚ a Singapur do pozície svetových lídrov v oblasti rozvoja digitálnej politiky a zároveň podporuje otvorené a spravodlivé digitálne ekonomiky. Posilňuje prístup EÚ k formovaniu digitálnych a dátových pravidiel zameraných na ľudí a ich práva a zabezpečuje, aby si EÚ aj Singapur zachovali politický priestor potrebný na rozvoj a implementáciu opatrení na riešenie vznikajúcich výziev v digitálnom hospodárstve.
Eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič v správe pre médiá uviedol, že digitálny obchod už nie je len špecializáciou na konkrétnu oblasť, ale je aj ústredným prvkom globálneho obchodu a silným motorom hospodárskeho rastu.
„EÚ je v tejto oblasti svetovým lídrom a dohoda o digitálnom obchode medzi EÚ a Singapurom - prvá svojho druhu pre EÚ, ktorá je už v platnosti - zosúlaďuje naše partnerstvo s realitou moderného obchodu,“ povedal Šefčovič.
Dohoda o digitálnom obchode stavia na pevných základoch dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom z roku 2019. V roku 2024 dosiahol celkový obchod medzi EÚ a Singapurom 131 miliárd eur, z toho 83 miliárd eur v službách a 48 miliárd eur v tovaroch. Väčšina obchodu so službami sa uskutočňovala digitálne.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
