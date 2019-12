Od nedele platí na železniciach nový grafikon, prináša aj nové spoje

Bratislava 14. decembra (TASR) – Na železniciach platí od nedele (15. 12.) nový vlakový grafikon. Nové medzištátne rýchliky pribudnú do Poľska, na trati Košice – Poprad-Tatry/Žilina zasa Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zavedie nové regionálne rýchliky. Prevádzku svojich vlakových liniek na Slovensku rozšíri aj súkromný dopravca RegioJet.



Ako uviedol hovorca ZSSK Tomáš Kováč, v medzištátnej doprave bude aj naďalej premávať osem rýchlovlakov. Ide o dva vlaky Railjet xpress medzi Bratislavou a Zürichom, dva vlaky Railjet medzi Bratislavou a Prahou a štyri vlaky SuperCity Pendolino medzi Košicami a Prahou. Nové medzištátne rýchliky budú premávať medzi Žilinou a poľským mestom Gdyňa. Tie budú prevádzkované v komerčnom režime aj na základe silného dopytu z poľskej strany.



Okrem novej linky sa rozšíri vedenie vlakov na linke Poprad-Tatry – Muszyna. Po novom budú premávať aj v zimnej turistickej sezóne. Predĺžiť sa má aj trasa vlakov EuroCity (EC) na trati Budapest-Nyugati pu. – Bratislava – Warszawa Centralna – Terespol. Priamym vlakom EC sa tak budú môcť cestujúci dostať až na bieloruské hranice. Odtiaľ by mal mať vlak výhodné prípoje do alebo z Minska a Moskvy.



V dvoch nočných medzištátnych vlakoch na trase medzi Humenným a Prahou by mali na cestujúcich podľa hovorcu ZSSK po novom čakať vysoký komfort a špičkové služby. Zároveň bude na tratiach Humenné – Praha, Košice – Praha a Poprad-Tatry – Praha možná preprava automobilov a motocyklov.



V rámci vnútroštátnej diaľkovej dopravy bude na linke Košice – Bratislava v nočných rýchlikoch k dispozícii nová služba autovlak. Na trati Košice – Poprad-Tatry/Žilina zasa ZSSK zavádza namiesto zrušených vlakov EuroNight (EN) dva nové vnútroštátne regionálne rýchliky (RR), ktoré budú počas letnej turistickej sezóny premávať denne na trati Košice – Poprad-Tatry – Žilina a mimo sezóny pôjdu v pracovné dni v úseku Košice – Poprad-Tatry ako regionálne expresy (REX).



Po novom sa cestujúci na trati medzi Žilinou a Bratislavou budú môcť rozhodnúť medzi vlakmi ZSSK a vlakom súkromného dopravcu RegioJet. Ako uviedli Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), v lete 2020 by mohol pribudnúť aj Leo Express. "V neposlednom rade, pokiaľ sa splnia očakávania spoločnosti Leo Express, cestujúci si na trati ŽSR medzi železničnými stanicami Žilina a Bratislava hlavná stanica budú môcť od leta roku 2020 vybrať až z troch rôznych dopravcov," skonštatoval hovorca ŽSR Michal Lukáč.



Dopravca RegioJet ponúkne priame vlakové spojenie na trase Žilina – Trenčín – Trnava – Bratislava – Břeclav – Brno – Praha a späť. Ako o tom informoval hovorca spoločnosti Aleš Ondrůj, jeden pár vlakových spojov bude ráno okolo 6.00 h vychádzať zo Žiliny v smere Bratislava, Břeclav, Brno, Praha a v popoludňajších a večerných hodinách pôjde naspäť v opačnom smere.



Priame spojenie vlakmi RegioJet s Bratislavou, Brnom či Prahou tak po novom dostanú ďalšie miesta na Považí – Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska Teplá, Púchov a Považská Bystrica, kde spoj zastaví s ohľadom na kapacitu trate len v smere z Prahy a Bratislavy do Žiliny.



Ondrůj tiež upozornil na zmeny pri vyhľadávaní spojenia a nákupe lístka pri cestovaní do Českej republiky. Platí to najmä pre cestujúcich, ktorí dochádzajú zo Slovenska do Brna a prestupujú na rýchlik Bohumín – Brno a späť, napríklad v staniciach Ostrava Svinov alebo Hranice na Morave. Odporúča využiť nezávislé vyhľadávače typu ww.cp.sk. Vyhľadávač na internetových stránkach ZSSK podľa hovorcu RegioJetu po novom od 15. decembra spojenie priamymi rýchlikmi na trase Bohumín – Ostrava – Hranice – Přerov – Brno nevyhľadá a cestujúcemu ponúkne spojenie výhradne s Českými dráhami.