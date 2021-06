Od nedele sa mení cestovný poriadok vlakov

Bratislava 12. júna (TASR) – Pravidelná zmena cestovného poriadku vlakov osobnej dopravy vstúpi do platnosti v nedeľu (13. 6.). V rámci nej Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) obnovuje prvý pár vlakov kategórie InterCity (IC) z Košíc do Viedne a späť. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Od 18. júna zároveň ZSSK v spolupráci s rakúskym dopravcom Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) sprevádzkuje letné spojenie z Bratislavy priamo do Splitu. V nočných vlakoch do Českej republiky budú radené autovozne z Košíc do Prahy, podľa dopytu bude ZSSK nasadzovať aj autovozne na linke Humenné – Praha a Poprad-Tatry – Praha.



Kováč upozornil, že z dôvodu pokračujúcich výlukových prác pre výstavbu koridoru na Považí, ktorý realizuje manažér infraštruktúry Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), dochádza k zmenám časovej polohy niektorých vlakov.



Vo vlakoch R 6xx, tzv. "šesťstovkové rýchliky", a vo vlakoch RR 700, 702, 704, 717, 719, 764, 767, 17764, REX 1763 budú od 13. júna opäť radené aj reštauračné vozne. Služby v nich budú poskytované v zmysle platných pandemických opatrení.



ŽSR zároveň pokračujú v rekonštrukčných prácach a výstavbe uzla Žilina. Pre obmedzené možnosti infraštruktúry a výluky dochádza na traťovom úseku Žilina – Púchov k úpravám časových polôh viacerých prímestských vlakov ZSSK o 1 – 5 minút. Väčšie časové posuny predstavujú najviac 10 minút. "V súvislosti so zmenami časových polôh vlakov na hlavnej trati (Žilina – Púchov) dochádza aj na traťovom úseku Žilina – Rajec pri vybraných vlakoch vedených popoludní k úprave časových polôh o 1 – 5 minút," dodal Kováč.



Súčasne prichádza k rozšíreniu zoznamu tratí, kde pri preprave cestujúcich platia pravidlá samoobslužného výpravného systému (SVS). Na tratiach so zavedeným SVS platí odlišný postup – je potrebné mať cestovný lístok zakúpený vopred alebo mať preukaz na bezplatnú prepravu. Na týchto tratiach je vo vlakoch vykonávaná zvýšená kontrola cestovných dokladov. ZSSK ho plánuje zaviesť od 1. júla na tratiach Utekáč – Lučenec a Čadca – Makov.



Z pohľadu diaľkovej dopravy ZSSK od 13. júna vracia do prevádzky najrýchlejšie vlaky kategórie IC, konkrétne jeden pár, ktorý bude vedený na plnej trase Košice – Bratislava – Viedeň a späť. Z Košíc vyrazí o 7.11 h, v Bratislave by mal byť o 11.56 h – 12.08 h a plánovaný príchod do Viedne je o 13.24 h. V opačnom smere má z Viedne odchádzať o 14.42 h, v Bratislave bude o 15.58 h – 16.06 h a do Košíc by mal doraziť o 20.52 h.



Expres (Ex) 144 OSTRAVAN bude opäť vedený na plnej trase Žilina – Ostrava – Praha. Vlak bude vedený s pôvodnými obmedzeniami, teda reálne začne premávať od 14. júna. S pôvodnými obmedzeniami bude premávať aj vlak v opačnom smere. Na plnej trase bude opäť vedený rýchlik (R) 340 FATRAN z Banskej Bystrice, cez Žilinu do Ostravy-Svinova, podobne aj rýchlik v opačnom smere. Vlak EuroNight (EN) 443 SLOVAKIA bude od 13., resp. 14. júna vedený na celej trase Praha – Košice – Humenné. Od 14., resp. 15. júna na celej trase v opačnom smere.



Všetky osobné vlaky Bratislava-Petržalka – Hegyeshalom budú vedené aj počas letných prázdnin. V súčasnosti však nie sú vedené medzištátne linky Poprad-Tatry – Muszyna, Košice – Čierna nad Tisou – Čop, Košice – Mukačevo. O opätovnom zavedení týchto spojov plánuje ZSSK včas informovať.