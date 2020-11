SZČO: Od Nového roka budú platiť nové vymeriavacie základy poistného

Bratislava 19. novembra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje živnostníkov, ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO), že od roku 2021 budú platiť nové vymeriavacie základy na platenie poistného na sociálne poistenie. Informoval o tom Marian Škotka z odboru komunikácie s verejnosťou SP.



"Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre SZČO a DPO sa od 1. januára 2021 zvyšuje takto - minimálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 506,50 eura, sa zvyšuje na 546 eur, a maximálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 7091 eur, sa zvyšuje na 7644 eur," spresnila SP.



Ako vyčíslila poisťovňa, minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO od 1. januára 2021 bude 180,99 eura. Pre DPO, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, predstavuje výšku 191,91 eur.



"Informáciu o novej výške poistného dostanú SZČO v priebehu januára 2021 zo SP aj písomne," dodala poisťovňa s tým, že poistné v novej výške potom prvý raz zaplatia do 8. februára 2021 (za január 2021).



"Zároveň pripomíname SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 po 31. marci 2020, najneskôr do 2. novembra 2020, že vznik, zánik, respektíve trvanie povinného sociálneho poistenia sa im bude posudzovať k 1. februáru 2021," upozornila poisťovňa. Vznik, zánik, respektíve trvanie povinného poistenia SZČO od 1. februára 2021 aj s určením výšky "nového" poistného na základe údajov z daňového priznania za vlaňajšok im SP písomne oznámi do 22. februára 2021.