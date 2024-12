Od nového roka dôjde k zmene v rodičovskom dôchodku aj daňovom bonuse

Bratislava 17. decembra (TASR) - Od nového roka dôjde v rámci konsolidačných opatrení k viacerým zmenám. Patrí k nim napríklad poukazovanie dvoch percent rodičom či vyplácanie daňového bonusu na vyživované dieťa. V utorok o tom informoval hovorca finančnej správy (SP) Daniel Súkup.



"Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí zníženie maximálnej vekovej hranice vyživovaného dieťaťa, na ktoré možno uplatniť daňový bonus. To bude po novom možné maximálne do 18 rokov veku dieťaťa. Zvyšuje sa aj ustanovený percentuálny limit čiastkového základu dane, ktorý je potrebný na výpočet sumy daňového bonusu. Daňovníkom, ktorých čiastkový základ dane presiahne určitú sumu, sa zasa bude daňový bonus krátiť," uviedol Súkup.



Ďalšou zmenou je aj obmedzenie možnosti uplatnenia si daňového bonusu. Nárok naň si bude môcť uplatniť len daňovník, ktorého úhrn zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenska v príslušnom zdaňovacom období bude tvoriť najmenej 90 % zo všetkých jeho príjmov. Platiť to bude podľa FS bez ohľadu na to, či pôjde o daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, teda nerezidenta, alebo s neobmedzenou daňovou povinnosťou, čiže rezidenta.



Od 1. januára budúceho roka prichádza aj k zmene v rodičovskom dôchodku. Ten nahradí asignácia podielu zaplatenej dane, tak ako to daňovníci poznajú pri občianskych združeniach a nadáciách. Naďalej však bude možné vybranej neziskovej organizácii poukázať dve percentá a v prípade splnenia zákonných podmienok aj tri percentá.



"Zároveň pribudne možnosť poukázať po dvoch percentách obom rodičom. Asignáciu má v rukách daňovník, takže je len na ňom, či poukáže peniaze všetkým trom subjektom, alebo iba rodičom, neziskovke alebo iba jednému z rodičov. Prvýkrát takto daňovníci poukážu podiel zaplatenej dane v roku 2026 na základe údajov z daňových priznaní za rok 2025," dodal Súkup.