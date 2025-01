Od nového roka môžu posudkoví lekári ukončiť pacientom PN

Bratislava 15. januára (TASR) - Od nového roka môžu už aj posudkoví lekári Sociálnej poisťovne (SP) ukončiť pacientom dočasnú pracovnú neschopnosť (PN). Vyplýva to z novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá platí od 1. januára tohto roka. V stredu o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.



"Podľa novej právnej úpravy v prípadoch hodných osobitného zreteľa môže posudkový lekár vykonávajúci lekársku posudkovú činnosť ukončiť dočasnú pracovnú neschopnosť. V takom prípade ošetrujúci lekár na písomnú žiadosť posudkového lekára vytvorí elektronický záznam o ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti," uviedol Kontúr.



Na túto zmenu SP dlhodobo upozorňovala, pričom zdôraznila, že posudkoví lekári nemali doteraz žiadne oprávnenie priamo zasahovať do priebehu práceneschopnosti ľudí, čím bol efekt kontrolnej činnosti podľa nej značne obmedzený. Poisťovňa spresnila, že nová zmena bola zavedená ako ochranný nástroj na zabezpečenie správnosti a oprávnenosti dočasnej pracovnej neschopnosti. Cieľom je najmä zabrániť zneužívaniu PN a zabezpečiť, že pracovná neschopnosť bude uznávaná iba v prípadoch, kde je to skutočne potrebné z medicínskeho hľadiska.



"Zavedenie tohto ustanovenia do zákona prináša niekoľko praktických výhod. Zabezpečuje spravodlivosť a integritu systému dočasnej pracovnej neschopnosti, chráni verejné zdroje a zvyšuje dôveru v zdravotnícky systém. Odborný dohľad posudkových lekárov poskytuje garanciu, že dočasná pracovná neschopnosť bude uznávaná a ukončovaná na základe objektívnych a odborných kritérií, čo prispieva k celkovej efektivite a spravodlivosti systému," uzavrel Kontúr.