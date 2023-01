Od nového roka musia aj štatutári so symbolickou mzdou platiť odvody

Bratislava 26. januára (TASR) – Aj štatutári a nízkopríjmoví zamestnanci musia podľa novely zákona o zdravotnom poistení od nového roka platiť takzvané minimálne zdravotné odvody. Vo štvrtok na to upozornila advokátska kancelária Highgate Law & Tax, ktorej právnici sú súčasťou pracovného tímu Ministerstva financií (MF) SR pre oblasť legislatívy.



Vlani nemusel konateľ so symbolickou odmenou platiť zdravotnej poisťovni stanovenú minimálnu výšku zdravotného poistenia. V tomto roku je povinný aj pri nízkom príjme odviesť mesačne zdravotné odvody, a to najmenej vo výške 32,81 eura.



"Aj nízkopríjmoví zamestnanci musia platiť minimálne odvody zo sumy životného minima. Jeho výška je v súčasnosti na úrovni 234,42 eura. Keďže výška preddavku zdravotného poistenia sa vypočítava ako 14 % z príjmu, znamená to, že aj nízkopríjmový zamestnanec zaplatí zdravotnej poisťovni odvody mesačne vo výške minimálne 32,81 eura. To sa vzťahuje aj na štatutárov so symbolickým príjmom," vysvetlil daňový advokát z právnickej kancelárie Highgate Law & Tax Peter Varga.



Konateľ firmy s nízkou mesačnou odmenou vlani, napríklad pri príjme desať eur mesačne, odviedol do zdravotnej poisťovne 1,40 eura. Minimálne poistné pre štatutárov spoločností a zároveň pre nízkopríjmových zamestnancov priniesla od začiatku tohto roka novela zákona o zdravotnom poistení. Jej cieľom je podľa Vargu zabrániť špekulatívnym odmenám, špekulatívnym pracovným úväzkom a vyhýbaniu sa odvodovým povinnostiam.



Minimálne poistné sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí sú zároveň poistencami štátu, teda napríklad na pracujúcich dôchodcov či študentov. Stanovenú výšku nemusia platiť ani zamestnanci so zdravotným postihnutím, ktorí majú nárok na zníženú sadzbu poistného. Tieto skupiny zamestnancov naďalej platia odvody na zdravotné poistenie zo skutočného príjmu, a to aj v prípade, ak je nižší ako životné minimum.