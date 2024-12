Výška minimálnych odvodov do zdravotných poisťovní sa zvýši

Bratislava 30. decembra (TASR) - Od nového roka sa zmení výška minimálnych odvodov do zdravotných poisťovní pre živnostníkov a samoplatiteľov. Je to spôsobené navýšením priemernej mesačnej mzdy. Minimálna výška preddavku vzrastie z doterajších 97,80 eura na 107,25 eura. V pondelok na to upozornila hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne Kristína Baluchová.



Pre osoby so zdravotným postihnutím sa suma zvýši zo 48,90 eura na 53,62 eura. Poisťovňa priblížila, že živnostníci nájdu presnú výšku preddavku na budúci rok vo svojich ročných zúčtovaniach za rok 2023, ktorých výsledky im zasielala zdravotná poisťovňa v druhej polovici roka. Uhradiť preddavky je možné bankovým prevodom, poštovou poukážkou či na kontaktných miestach poisťovní. Za január je ich potrebné uhradiť najneskôr do 8. februára.



"Koncoročný zhon môže spôsobiť to, že si poistenci, ktorí zmenili svoju zdravotnú poisťovňu, nezmenia trvalý príkaz a odvody platia do predchádzajúcej poisťovne. V trvalých príkazoch si je tiež potrebné zmeniť výšku preddavku, v opačnom prípade vniká nedoplatok," uviedol člen predstavenstva Unionu Tomáš Kalivoda. Upozornil tiež na správnosť údajov pri platbách, a to pri uvádzaní variabilného či špecifického symbolu, ak poistenci uhrádzajú preddavok po splatnosti.



Ak si živnostník alebo samoplatiteľ nesplní podľa Baluchovej povinnosti v súvislosti so zmenou odvodov, tak mu hrozí, že sa dostane na zoznam dlžníkov. "V prípade, ak dlh presiahne výšku 100 eur a zároveň poistenci nezaplatia tri mesačné preddavky v správnej výške, dostanú sa automaticky na zoznam dlžníkov," dodala hovorkyňa s tým, že takýto poistenec dostane od poisťovne aj elektronickú notifikáciu o tom, že bol zaradený do zoznamu dlžníkov.