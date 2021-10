Od Nového roka sa zrejme bude zvyšovať pomoc v hmotnej núdzi

Bratislava 26. októbra (TASR) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) predložil do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) návrh na zvyšovanie pomoci v hmotnej núdzi. Ide o viaceré dávky, ktoré majú byť od Nového roka vyššie, pretože rástlo aj životné minimum, od ktorého sa tieto sumy odvíjajú.



Dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca by mala byť od Nového roka na úrovni 68,80 eura namiesto súčasných 67,80 eura. Pre jednotlivca s dieťaťom, avšak najviac so štyrmi deťmi, ide o zvýšenie tejto dávky z aktuálnych 129 eur na 130,90 eura. Dávka v hmotnej núdzi sa pre dvojicu bez detí zrejme zvýši zo súčasných 117,80 eura na 119,60 eura. Dvojica s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi poberajúca túto dávku by mala budúci rok namiesto 176,40 eura dostávať 179 eur. Pre jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi ide o zvýšenie z terajších 188,40 eura na 191,20 eura. Dvojica s viac než štyrmi deťmi by mala po novom dostávať namiesto 237,70 eura 241,30 eura.



Suma ochranného príspevku by mala byť po novom v intervale od 15,10 eura do 70,40 eura. V súčasnosti je to od 14,90 eura do 69,40 eura, rozlišuje sa to podľa toho, o koho ide (napríklad dôchodca, tehotná žena, pozn. TASR).



Aktivačný príspevok pre člena domácnosti, ktorý má príjem zo závislej činnosti, by mal byť budúci rok na úrovni 140,80 eura (v súčasnosti je to 138,70 eura) a pre člena domácnosti, ktorý je uchádzač o zamestnanie 70,40 eura (aktuálne 69,40 eura). Príspevok na nezaopatrené dieťa by sa mal zvýšiť na 19,30 eura (z terajších 19 eur), príspevok na bývanie na 59,40 eura pri jednočlennej domácnosti (tento rok je to 58,50 eura) a pri viacčlennej na 94,80 eura (z aktuálnych 93,40 eura).



"Navrhovaná úprava súm pomoci v hmotnej núdzi v roku 2022 bude mať vplyv na čerpanie finančných prostriedkov v sume 1.871.099 eur," napísal rezort v materiáli. Výdavky vyplývajúce z návrhu opatrenia v rokoch 2022 až 2024 budú zabezpečené v rámci limitov výdavkov kapitoly ministerstva práce na príslušný rozpočtový rok.