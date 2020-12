Od Nového roka sa zrušia zamestnávateľom niektoré povinnosti voči SP

Bratislava 31. decembra (TASR) - Od 1. januára 2021 sa zjednodušia niektoré povinnosti zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni (SP). Zmeny prinesie nadobudnuté tzv. podnikateľské kilečko, teda zákon, ktorého cieľom je zlepšiť podnikateľské prostredie.



V sociálnom poistení sa s účinnosťou od 1. januára 2021 vo vzťahu k zamestnávateľom ruší povinnosť zamestnávateľa odhlásiť sa z registra zamestnávateľov vedeného SP do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca. SP automaticky ukončí registráciu zamestnávateľa v tomto registri na základe odhlásenia posledného zamestnanca z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia.



Novinkou je tiež, že nebudú musieť oznamovať SP zmeny v údajoch zamestnanca. Týka sa to napríklad priezviska vrátane všetkých predošlých priezvisk, mena, dátumu a miesta narodenia, stavu a miesta trvalého pobytu či identifikačného čísla sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby. Zmenu uvedených údajov bude poisťovňa získavať iba z registra fyzických osôb.



Potrebné nebude ani oznamovať zmenu údaju o dni vzniku pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi. Tieto údaje SP zisťuje v súvislosti s plnením povinnosti zamestnávateľa prihlásiť a odhlásiť zamestnanca do a z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia. Oznamovanie sa zruší aj pri začiatku a skončení čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom.



Vo vzťahu k poistencom sa ruší povinnosť písomne oznámiť do ôsmich dní zmenu mena a priezviska, zmenu miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, zrušenie trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, pretože údaje o týchto skutočnostiach bude poisťovňa získavať iba z registra fyzických osôb. "Povinnosti oznámiť do ôsmich dní zmenu mena, priezviska a bydliska zostávajú zachované pre zákonom stanovenú skupinu poistencov štátu, ide napríklad o osobu starajúcu sa o dieťa, poberateľa opatrovateľského príspevku a osobného asistenta, na ktorých sa v právnych vzťahoch sociálneho poistenia uplatňujú predpisy SR podľa koordinačných nariadení Európskej únie alebo podľa medzinárodnej zmluvy o sociálnom zabezpečení, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky," priblížila SP.



Vo vzťahu k samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) sa ruší povinnosť oznámiť poisťovni do ôsmich dní zmenu mena a priezviska, zmenu trvalého pobytu, zrušenie povolenia na trvalý pobyt alebo povolenia na prechodný pobyt, pretože údaje o týchto skutočnostiach bude tiež SP získavať iba z registra fyzických osôb. Tieto povinnosti však zostávajú zachované pre tzv. zahraničné SZČO.



Novelou zákona sa zavádza i princíp druhej šance pre fyzickú a právnickú osobu, ktorá načas nesplní svoju povinnosť v lehotách určených jednotlivými ustanoveniami zákona o sociálnom poistení, ale dodatočne ju splní v ďalšej sedemdňovej lehote. "Ak si splnia povinnosť v 'dodatočnej lehote', SP neuloží pokutu," priblížila poisťovňa.