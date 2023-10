Od novembra vstúpi do platnosti operačný plán zimnej údržby

Košice 31. októbra (TASR) - Operačný plán zimnej údržby komunikácií v Košiciach na nasledujúcu sezónu vstúpi do platnosti v stredu (1. 11.). Od novembra do konca marca bude zimnú údržbu verejných komunikácií zabezpečovať spoločnosť Kosit. Celkovo do jej správy v tejto sezóne patrí vyše 696 kilometrov komunikácií. Rozpočet je oproti minulému roku zvýšený na sumu 4,5 milióna eur. TASR o tom informovala hovorkyňa firmy Slavomíra Brzová.



"Pre výkon zimnej údržby nasadzujeme spolu 46 mechanizmov a 40 zamestnancov ručného čistenia na jednej zmene. Celkovo bude do prác, vrátane vodičov, dispečerov a ďalších, zapojených viac ako 200 zamestnancov. V sezóne máme na výkon údržby pripravených 14 veľkých sypačov. Strojovú údržbu chodníkov určených mestských častí budú zabezpečovať takzvané malé mechanizmy v celkovom počte 28," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Marián Christenko s tým, že vozový park dopĺňajú mechanizmy pomocnej údržby.



Najviac mechanizmov bude v pohotovosti počas vrcholu zimnej sezóny od 1. decembra do konca januára. Firma pripomína, že v prípade sneženia či mrznúceho dažďa nie je možné okamžite zabezpečiť zjazdnosť všetkých pozemných komunikácií v rovnakom čase. Operačný plán preto definuje tri stupne určujúce prioritu priebehu prác údržby. Najvyššiu prioritu majú činnosti zabezpečujúce zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií prvej a druhej triedy a tiež trasy liniek MHD. Až následne sa výkon služieb presúva na bočné ulice, chodníky, podchody, schody a podobne.



Medzi úkony, ktoré Kosit vykonáva v rámci zimnej údržby pre mesto Košice, patrí strojové odstraňovanie snehu pluhovaním a frézovaním, realizácia určeného druhu posypu pri prevencii a likvidácii snehu a poľadovice, osádzanie zábran a kolov brániacich vzniku závejov, odvoz snehu na skládku snehu a vytvorenie miest pohotovostných skládok posypového materiálu. Celkovo ich bude v čase zimnej údržby 152.



Na komunikáciu s verejnosťou budú podľa Brzovej využívať štandardné komunikačné kanály. Ako spresnil riaditeľ divízie služieb spoločnosti Branislav Šprinc, obyvateľom je celoročne k dispozícii bezplatné číslo 0800 156 748 a tiež facebookové stránky Kosit a Za čistejší Východ.