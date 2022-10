Od novembra zaniká pobočka colného úradu v Piešťanoch

Piešťany 26. októbra (TASR) – S platnosťou od 1. novembra prestane v Piešťanoch fungovať pobočka colného úradu (CÚ) v Piešťanoch. Colný úrad Trnava ju zrušil v rámci racionalizačných opatrení, informovala o tom hovorkyňa CÚ Iveta Zlochová.



Pre podnikateľské subjekty so sídlom alebo miestom podnikania v okrese Piešťany sa v súvislosti so správou spotrebných daní stane miestne príslušnou pobočka Colného úradu Trnava na Piešťanskej ulici 37. Služby tejto pobočky sú dostupné v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 15.30 h.



Činnosť colnej časti pobočky Piešťany bola zrušená už v roku 2020 a namiesto tejto pobočky sú colné formality vykonávané na Colnom úrade Trnava - pobočka Trnava NS, Nitrianska 5. Služby tejto pobočky sú dostupné nepretržite.