Od osobného automobilu až po autožeriav

Bratislava 2. júna (OTS) - Ťahače, návesy, špeciálne vozidlá na stavby, mraziarenské vozidlá,... ale aj osobné automobily, ktoré sú okamžite k dispozícii. MHC Mobility je jedinou spoločnosťou poskytujúcou služby operatívneho lízingu a prenájmu na Slovensku, ktorá sa môže pochváliť tak širokým portfóliom „lízovaných” vozidiel. A to s garanciou stability vďaka príslušnosti k rodine Mitsubishi HC Capital, japonskej spoločnosti kótovanej na burze v Tokiu.Vznikla spojením Hitachi Capital Corporation a Mitsubishi UFJ Lease and Finance Company Limited. „” hovorí Ľubomír Habala, riaditeľ MHC Mobility Slovakia Na Slovensku sa v súčasnosti profiluje ako významný partner pre riešenie firemnej mobily zákazníkov, ktorí potrebujú či už rôzne špeciálne nákladné a pracovné vozidlá, ťahače, automobily až do hmotnosti 26 ton, alebo mix týchto kategórií doplnený aj o osobné a úžitkové automobily.vysvetľuje Habala.Pre klientov MHC Mobility pôsobiacich v celom regióne strednej a východnej Európy je kľúčové, že pre všetky služby platia spoločné postupy a harmonizované všeobecné podmienky. Objednávky a servis vozidlového parku sú realizované prostredníctvom jedného integrovaného IT systému.Štandardné ponuky pritom dopĺňajú aj rôzne akcie, ktoré reagujú na dopyt či situáciu na trhu. Aktuálne je to napríklad zvýhodnená ponuka osobných automobilov Hyundai i30 Family . Sú pripravené na okamžité nasadenie, a to formou operatívneho lízingu už od 222 eur bez DPH na mesiac.MHC Mobility kladie čoraz väčší dôraz aj na elektromobilitu . Okrem operatívneho lízingu elektromobilov – od osobných automobilov po úžitkové a nákladné vozidlá, zabezpečuje aj ich údržbu a profesionálny servis. Zároveň ponúka klientom odborné informácie o dostupných riešeniach, radí pri samotnom výbere flotily hybridných alebo plne elektrických áut, ako aj pri kalkulácií rentability a návratnosti takýchto riešení. „” uzatvára šéf slovenskej pobočky MHC Mobility Ľubomír Habala.