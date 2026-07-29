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Od otvorenia obchvatu Tvrdošína klesla v meste nákladná doprava o 81 %

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rýchlostná cesta R3 medzi Tvrdošínom a Nižnou slúži motoristom už rok.

Autor TASR
Tvrdošín 29. júla (TASR) - Rýchlostná cesta R3 medzi Tvrdošínom a Nižnou slúži motoristom už rok. Podľa medziročného porovnania údajov z elektronického mýtneho systému klesla nákladná doprava priamo v meste Tvrdošín až o 81 percent. Ako TASR informovali z odboru mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), za prvých dvanásť mesiacov prevádzky obchvatom prešlo 1,6 milióna vozidiel, z toho 338.000 nákladných.

„Výrazný pokles nákladnej dopravy priniesol Tvrdošínu menej hluku, prašnosti a emisií, nižšiu záťaž miestnych komunikácií a bezpečnejší pohyb chodcov. Obchvat zároveň zlepšil plynulosť dopravy na dôležitom severojužnom tranzitnom ťahu,“ uviedli diaľničiari.

Priemerná denná intenzita dopravy na úseku R3 Tvrdošín - Nižná dosiahla za prvý rok prevádzky 4377 vozidiel. Nákladné vozidlá z toho tvorili v priemere 925 vozidiel denne.

Prvý rok prevádzky potvrdil, že obchvat plní svoj hlavný účel. Z ulíc Tvrdošína odviedol väčšinu nákladnej dopravy, zvýšil bezpečnosť a priniesol obyvateľom pokojnejšie prostredie. Zároveň vytvoril plynulejšiu a komfortnejšiu trasu pre osobnú aj nákladnú dopravu smerujúcu k hranici s Poľskom,“ podotkol člen predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a IT NDS Peter Braška.

Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná slúži motoristom od 21. júla 2025. Obchvat je dlhý 5,6 kilometra, zahŕňa 11 mostov a celkovo 78 stavebných objektov. Napája sa na existujúci obchvat Trstenej a vytvára plynulejšiu a bezpečnejšiu trasu na dôležitom dopravnom ťahu smerom k hranici s Poľskom. Motoristom skracuje čas jazdy a umožňuje vyhnúť sa prejazdu zastavaným územím Tvrdošína. Úsek je pre osobné autá vyňatý zo spoplatnenia diaľničnou známkou.
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