Od piatka sa menia ceny za vodné a stočné

Bratislava 13. augusta (TASR) - Vodné a stočné v regióne Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) sa od piatka (14. 8.) zmení. Na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) bude nová cena vodného 1,0135 eura bez DPH za tisíc litrov pitnej vody. Stočné za rovnaký objem sa bude pohybovať na úrovni 0,9985 eura bez DPH. TASR o tom informoval hovorca BVS Peter Podstupka s tým, že oproti očakávanému rastu o 2,5 eura sa pre priemernú trojčlennú rodinu za mesiac náklady zvýšia o približne 1,5 eura.



ÚRSO valorizoval ceny pre BVS prvýkrát od roku 2014. Vodárne tvrdia, že vďaka novým cenám vodného a stočného budú môcť okamžite začať s modernizáciou infraštruktúry, ktorá je v zlom stave. "Zreálnenie cien vodného a stočného bolo nevyhnutné, ak sa máme začať starať o vodovody a kanalizácie tak, ako je to potrebné," uviedol generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš. Aktuálne sú podľa vodární po technickej životnosti stovky kilometrov kanalizácií aj vodovodov, ktoré je treba obnoviť. Vyžaduje si to investície viac ako 270 miliónov eur. Zlý stav vodárenskej infraštruktúry sa podľa BVS už prejavuje na rastúcom počte mimoriadnych udalostí.



Zmena ceny vstupuje do platnosti od piatka. K 14. 8. je podľa Podstupku potrebné, aby všetci zákazníci BVS vykonali odpočty svojich vodomerov. "Na základe týchto údajov sa následne urobí rozpočítanie spotreby vody podľa starej a novej ceny," poznamenal hovorca. Klienti, ktorí sú priamo zákazníkmi BVS, hlavne ľudia v rodinných domoch, ktorí majú s BVS uzatvorenú zmluvu a majú svoje vlastné odberné miesto, tak môžu urobiť prostredníctvom nového zákazníckeho portálu BVS, ktorý bude tiež v prevádzke od piatka na webovej stránke vodární.



"Za nahlásenie stavu vodomeru v bytových domoch, spravovaných správcovskou spoločnosťou, zodpovedá príslušný správca. V prípade, ak niektorý zákazník nestihne nahlásiť aktuálny stav vodomeru, bude pre tento účel použitý výpočet priemerného stavu pri koncoročnom odpočte," poznamenal Podstupka.



BVS poskytuje svoje služby pre viac než 700.000 ľudí z Bratislavy, ako aj zo siedmich okresov na Záhorí a v okolí hlavného mesta. Vodou zásobuje 97 percent obyvateľov žijúcich v tomto spádovom území.