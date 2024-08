Od polovice júla boli vydané dve modré karty pre ľudí z tretích krajín

Bratislava 22. augusta (TASR) - Od polovice júla, kedy vstúpila do platnosti novela zákona o pobyte cudzincov, boli na Slovensku vydané len dve modré karty pre vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ) Roman Hájek. Zástupcovia zamestnávateľov sa aj napriek nízkemu počtu vydaných kariet zhodujú, že majú na Slovensku význam.



"Za obdobie od 15. júla do 15. augusta tohto roka bola zaevidovaná jedna žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel modrej karty. V rovnakom období boli udelené dve modré karty. Žiadosti o tieto karty boli podané už v máji a júni tohto roka," uviedol Hájek.



Zástupcovia zamestnávateľov novelu podporujú, avšak nový proces môže byť komplikovaný, a preto firmy využívajú viac štandardné mechanizmy, ktoré majú už odskúšané. Nízky počet vydaných kariet podľa nich ovplyvnil aj krátky čas od možnosti ich udelenia. Pozitívne vnímajú najmä to, že zákon na Slovensku umožňuje reagovať na nedostatok pracovnej sily v určitých sektoroch a prináša zjednodušenie podmienok na získanie modrej karty pre vysokokvalifikovaných pracovníkov.



"Nízky počet vydaných kariet môže byť dôsledkom viacerých faktorov. Jedným z nich môže byť nedostatočná informovanosť potenciálnych žiadateľov o možnosti požiadať o modrú kartu. Tiež je možné, že samotný proces žiadania a schvaľovania je v súčasnosti ešte v štádiu, kedy sa implementujú nové pravidlá a žiadatelia sa oboznamujú s potrebnými krokmi. Zákon určite má zmysel, najmä vzhľadom na dlhodobé trendy na trhu práce a potrebu prilákať vysokokvalifikovaných pracovníkov," priblížila viceprezidentka Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Zuzana Rumiz.



Dodala, že v budúcnosti možno na Slovensku očakávať nárast záujmu o modré karty, keď sa systém ustáli a zlepší sa aj informovanosť verejnosti.



Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Mário Lelovský vyzdvihol význam modrých kariet, avšak upozornil, že novela neumožnila podať žiadosť o modrú kartu cudzincom z tretích krajín, ktorí majú na Slovensku aktuálne status odídencov. Týka sa to podľa neho najmä Ukrajincov, ktorí majú v krajine dočasné útočisko a spĺňali by podmienky na udelenie modrej karty.