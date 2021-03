Od pondelka môžu fungovať trhoviská a tržnice, opravovne aj servisy

Bratislava 19. marca (TASR) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR povolil od pondelka (22. 3.) prevádzku nekrytých a čiastočne krytých trhovísk s predajom sadeníc, rezaných kvetov, potravín, zeleniny a ovocia. Podmienky ich fungovania upravuje vyhláška k činnosti maloobchodných prevádzok a prevádzok služieb.



"Jednotlivé predajné miesta budú musieť byť umiestnené v najmenej dvojmetrových rozstupoch. Nekryté a čiastočne kryté trhoviská musia mať navyše zabezpečený jednosmerný pohyb zákazníkov a regulovaný vstup a výstup z trhoviska," povedala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.



Na tržnice a trhoviská sa nevzťahovala výnimka z marcovej vyhlášky, ktorou sa uzatvárali maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby. Niektoré známe trhové miesta v hlavnom meste preto zatvorili.



Nová vyhláška ÚVZ tiež spresňuje, že medzi prevádzky verejného stravovania, ktoré môžu zákazníkom vydávať jedlá so sebou, patria aj stánky s trvalým stanovišťom.



Okrem bankových, poisťovacích a leasingových služieb budú môcť byť od pondelka otvorené aj prevádzky iných finančných služieb. Otvoriť sa budú môcť všetky prevádzky poskytujúce opravy a servis elektroniky, strojov a iných vecí a zariadení.



Vyhláška zároveň špecifikuje, že osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich sprievodcovia nemusia v prevádzkach dodržiavať dvojmetrový odstup. "Dopĺňa sa, že sprievodca môže ísť vo vyhradenom čase od 9.00 do 11.00 h nakupovať pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím aj sám, musí mať však so sebou príslušný preukaz," zhrnula Račková.