Od pondelka v EÚ platí nariadenie o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

Brusel 12. júna (TASR) - Európska komisia (EK) upozornila, že v pondelok vstúpilo do platnosti nariadenie o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSR).



Nové celoúnijné pravidlá sa snažia riešiť veľké spoločenské zmeny, ktoré ovplyvnili bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov v posledných dvoch desaťročiach. Ide o narastajúci význam digitalizácie, nakupovanie cez internet, nový technologický vývoj a globalizované dodávateľské reťazce. Modernizovaný rámec zabezpečí, aby sa spotrebiteľom ponúkali iba bezpečné výrobky bez ohľadu na ich pôvod a na to, či sa predávajú v obchodoch alebo online.



Cieľom nariadenia o všeobecnej bezpečnosti výrobkov je zabezpečiť, aby všetky spotrebné výrobky na trhu EÚ boli bezpečné. Vzťahuje sa na nepotravinárske výrobky, predávané offline aj online.



Nariadenie poskytuje skutočnú bezpečnostnú sieť pre spotrebiteľov, ktorá sa zaoberá bezpečnosťou výrobkov alebo rizikami, ktoré nie sú regulované v iných právnych predpisoch EÚ. GPSR obsahuje opatrenia, ktoré majú zaručiť, aby sa počas hodnotení bezpečnosti brali do úvahy riziká pre najzraniteľnejších zákazníkov (napríklad deti), rodové aspekty, ako aj riziká v oblasti kybernetickej bezpečnosti.



Konkrétnejšie sa nariadenie zameriava na zlepšenie podmienok bezpečnosti produktov medzi online a offline predajom, stanovuje osobitné požiadavky na bezpečnosť výrobkov pre online trhy, rozširuje povinnosti pre všetky neharmonizované výrobky dovážané do EÚ mať v Únii hospodársky subjekt zodpovedný za otázky ich bezpečnosti výrobkov a poskytuje potrebné nástroje vnútroštátnym orgánom dohľadu nad trhom, ktoré posilnia ich právomoci v oblasti presadzovania práva.



Nové nariadenie zabezpečuje aj efektívne stiahnutie produktov z trhu tým, že vyžaduje priame kontakty so spotrebiteľmi a štandardizované upozornenia na stiahnutie tovarov z obehu.



Exekutíva EÚ s odkazom na štatistiky zo Safety Gate upozornila, že online predaje za posledných 20 rokov neustále rástli. Komisia spresnila, že až 31 % upozornení sa týka nebezpečných produktov predávaných online. Nariadenie o všeobecnej bezpečnosti výrobkov rieši tieto výzvy digitalizácie ako aj riziká súvisiace s novými technologickými výrobkami.



Komisia v pondelok oznámila aj svoju výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie ceny EÚ za bezpečnosť výrobkov v roku 2023. Táto súťaž spája úspešné a talentované podniky a výskumníkov, ktorí chcú zmeniť bezpečnosť spotrebiteľov. Tento rok sa cena zameriava na podniky, ktoré inovujú a investujú do zlepšenia bezpečnosti mladých ľudí a prvýkrát sa do súťaže môžu zapojiť aj výskumníci. Prihlášky sú otvorené do 8. septembra 2023.