Od roku 2021 nebude pre Britániu platiť právo duševného vlastníctva EÚ

Bratislava 24. júla (TASR) - Od 1. januára 2021 sa prestane na územie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (UK) vzťahovať primárne a sekundárne právo EÚ. Upozornil na to Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR.



Spojené kráľovstvo vystúpilo 1. februára 2020 z EÚ (brexit) a stalo sa podľa ÚPV "treťou krajinou". Dohoda o vystúpení stanovuje prechodné obdobie, ktoré sa skončí 31. decembra 2020. V aktuálnom období sa právne predpisy EÚ naďalej v ostrovnom štáte uplatňujú.



"Dôležité je si uvedomiť, že osoby, ktoré budú mať záujem získať ochranu po uplynutí prechodného obdobia, si budú musieť svoje práva v UK prihlasovať národnou cestou prostredníctvom Úradu Spojeného kráľovstva pre duševné vlastníctvo," uviedol Matúš Medvec, predseda ÚPV SR.



Praktickým dôsledkom brexitu bude podľa Medveca zmenšenie teritoriálnej platnosti ochranných známok EÚ a dizajnov Spoločenstva. "Inak povedané, ak prihlasovatelia požiadajú o registrovanie ochrannej známky po 31. decembri 2020, tak bude platná len v EU27, ale nie na území Spojeného kráľovstva," konkretizoval predseda ÚPV SR.



Do 31. decembra 2020 je podľa ÚPV možné využiť komunitárny systém a registrovať si ochrannú známku EÚ alebo dizajn Spoločenstva, prostredníctvom ktorých prihlasovateľ získa ochranu na celom území EÚ. Prihlasovateľovi naďalej zostáva možnosť podať prihlášku ochrannej známky, respektíve prihlášku dizajnu priamo v Úrade duševného vlastníctva UK.



Ak sa však do 31. decembra 2020 nestihne ochranná známka EÚ zapísať do registra EÚ, bude v prípade požiadavky ochrany podľa ÚPV SR potrebné podať žiadosť o zhodnú ochrannú známku v UK, a to počas deviatich mesiacov od konca prechodného obdobia, teda do konca septembra 2021. V takom prípade bude mať ochranná známka rovnaký dátum podania a dátum priority ako v podanej prihláške ochrannej známky EÚ. Prihlasovateľ tak bude povinný zaplatiť poplatok za podanie prihlášky.



Majitelia ochranných známok EÚ a dizajnov Spoločenstva, ktoré boli zapísané pred koncom prechodného obdobia, teda do 31. decembra 2020, automaticky podľa ÚPV získajú zhodné zapísané a vymáhateľné práva v Spojenom kráľovstve. Zachovanie ochrany nebude podmienené žiadnym poplatkom. Majitelia týchto ochranných známok a dizajnov nebudú povinní počas troch rokov po uplynutí prechodného obdobia mať v Spojenom kráľovstve korešpondenčnú adresu.



Majitelia ochranných známok EÚ, ktorí nebudú mať záujem vlastniť zhodnú ochrannú známku v UK, môžu podľa ÚPV kedykoľvek po skončení sa prechodného obdobia podať Úradu Spojeného kráľovstva pre duševné vlastníctvo oznámenie o svojom rozhodnutí.



"V registroch ÚPV SR je zapísaných 1156 platných ochranných známok zo Spojeného kráľovstva a 4 dizajny. Prostredníctvom registrácie v Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) sa na územie SR vzťahuje aktuálne ochrana 683.427 ochranných známok EÚ a 118.000 dizajnov Spoločenstva podaných prihlasovateľmi zo Spojeného kráľovstva. Na základe medzinárodného zápisu v Svetovej organizácii duševného vlastníctva (WIPO) je na území SR chránených viac ako 800 medzinárodných ochranných známok zo Spojeného kráľovstva," priblížil predseda ÚPV SR.



V súčasnosti je Spojené kráľovstvo súčasťou systému regionálneho vyčerpania práv Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), čo znamená, že práva duševného vlastníctva sa považujú za vyčerpané po tom, ako boli so súhlasom vlastníka práva uvedené na trh kdekoľvek v rámci EHP. Práva týkajúce sa duševného vlastníctva, ktoré boli na území EÚ a UK vyčerpané pred koncom prechodného obdobia za podmienok práva EÚ, zostanú vyčerpané na oboch územiach. Po skončení sa prechodného obdobia už nebude UK súčasťou EHP a vyčerpanie práv v rámci EHP sa automaticky nebude vzťahovať na tovary uvedené na trh v UK. Podobne sa práva na tovary uvedené na trh v EHP nebudú považovať za vyčerpané v UK.



ÚPV SR dodal, že vystúpením Spojeného kráľovstva z EHP zároveň vyplýva pre prihlasovateľov zo Slovenska, ktorí majú záujem o ochranu svojho priemyselného vlastníctva na území Spojeného kráľovstva, povinnosť zastúpenia v konaniach pred úradom priemyselného vlastníctva. Rovnaký princíp platí aj v prípade prihlasovateľov zo Spojeného kráľovstva na Slovensku.