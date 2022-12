Od roku 2023 zvyšuje mesto Piešťany viaceré dane a poplatky

Piešťany 13. decembra (TASR) - Dosahy energetickej a finančnej krízy, nárast cien tovarov, služieb, materiálov a legislatívne zmeny priviedli mesto Piešťany k nutnosti zvýšenia miestnych daní a poplatkov. Návrhmi sa zaoberalo utorkové zasadnutie mestského zastupiteľstva.



"Keď v tejto dobe zvyšujeme dane, vôbec to neznamená, že ich zvyšujeme pre to, aby sme urobili veľký rozvoj mesta, ale aby sme zabezpečili základné kompetencie samosprávy," uviedol k návrhom primátor Peter Jančovič. Doplnil, že rozpočtom, ktorý zostavia na základe toho, vykompenzujú iba straty, ktoré vznikli vládnymi opatreniami a výpadkami z dôvodu energetickej krízy a inflácie. "Žiadny rozvojový rozpočet z toho, žiaľ, nezostavíme," spresnil Jančovič. Samospráva pritom musí zvyšovať dane plošne.



V prípade školských poplatkov mesto navrhlo zvýšenie v centre voľného času, v základnej umeleckej škole a školskom klube detí o 1 euro, režijných nákladov o 0,10 eura a v materskej škole o 3 eurá.



U pozemkov išlo o zvýšenie pôvodnej sadzby o 0,25 percenta pri všetkých druhoch pozemkov. Daň z bytov a daň zo stavieb sa zvyšuje od 0,20 eura do 0,41 eura za každý začatý meter. Napríklad poplatok za stavby na bývanie a drobné stavby sa zvyšuje z 0,34 eura za každý začatý meter na 0,75 eura, za stavby garáže z 1,10 na 1,40 eura, za nebytové priestory nevyužívané na podnikanie z 2,50 na 3 eurá. Samostatné poplatky platia pre miestnu časť Piešťan Kocurice.



Sadzba dane za ubytovanie sa zmenila z 1,50 eura na 2 eurá na osobu a prenocovanie, za psa v bytovom dome zo 42 eur na 47 eur a v rodinnom zo 16 eur na 18 eur. Sadzby poplatku za rozvoj sa v jednotlivých kapitolách zvyšujú od roku 2023 od dvoch do troch eur za každý začatý štvorcový meter stavby. Výnos z poplatku je určený pre zariadenia starostlivosti o deti, na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb, na zdravotníckeho zariadenia či verejného parku. V predchádzajúcom období bol výnos z poplatku zhruba 50.000 euro.



Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vychádza pre Piešťany na 59,13 eura na osobu a rok, čo je viac o 20 eur oproti tomuto roku. Ako upozornila radnica, výška poplatku je súčtom nákladov na zvoz a zneškodnenie odpadu vo všetkých jeho aspektoch.